Álex Fernández ya es cadista 150 veces

Álex Fernández está de enhorabuena porque acaba de cumplir 150 partidos como jugador del Cádiz CF. Una cifra que demuestra la alta participación del centrocampista después de tres campañas y media en el club gaditano. Álex es uno de los pesos pesados del vestuario, una pieza muy importante dentro y fuera del terreno de juego.

Desde un primer momento cuando abandonó un Elche que descendió a Segunda División B precisamente tras perder en el Ramón de Carranza, la figura de Álex fue emergiendo en el Cádiz CF hasta ser lo que disfruta en la actualidad el cadismo. Se trata de un jugador con frescura en cuanto a calidad y que se ha amoldado a la exigencia física de un equipo que, a la orden de Cervera, el que no se esfuerza no tiene sitio en el once.

El Cádiz CF celebra como merece la cifra que alcanza su jugador en el año del retorno a Primera División, por lo que la satisfacción es doble en este caso. Álex cerró su fichaje por el conjunto amarillo en el verano de 2017, cuando cerró su etapa en Elche que duró sólo un año que no resultó bueno por el mencionado descenso a la categoría de bronce. En su primer curso en el Cádiz CF (2017-18), el madrileño acumuló 42 encuentros (3.340 minutos) entre Liga y Copa del Rey, con 37 titularidades y cuatro goles.

La campaña siguiente (2018-19), Álex elevó su cifra a los 43 encuentros entre la Liga y la Copa (27 como titular), sumando en esta ocasión 2.723 minutos y seis goles. En la 2019-20, la pasada, la del ascenso a Primera, el centrocampista del Cádiz CF contabilizó 42 partidos con 38 de ellos saliendo desde el inicio. Sus 13 goles resultaron claves para que su equipo diera el salto más esperado en la Tacita.

Y en la temporada actual lleva 23 encuentros (18 titularidades) y dos goles entre la Liga y la Copa. Una cantidad que ha cerrado el número redondo de 150 partidos con el Cádiz CF y que seguirá elevando porque es un futbolista que tiene una alta participación a las órdenes de Cervera.

Álex Fernández ha recurrido a las redes sociales para posar con una camiseta del Cádiz CF con su nombre y la cifra alcanzada, mientras se puede leer lo siguiente: "150 partidos, 4 temporadas, y con más ganas que nunca de seguir haciendo historia en mi casa. ¡Gracias a todos de corazón!".

El caso de Álex es curioso porque Cervera ha tenido dudas en diversas ocasiones sobre la verdadera ubicación del ex madridista en el terreno de juego, ya que ha actuado en el doble pivote, como segundo punta y pegado a la banda izquierda. El futbolista siempre ha tratado de adaptarse a las diferentes posiciones demostrando un compromiso total.

En los últimos mercados de fichaje, su nombre ha sonado como futurible para cambiar de aires por el interés de otros equipos, ya que su deseo y el del club cadista ha sido siempre prolongar la relación entre ambas partes. De hecho, Álex tiene contrato con el Cádiz CF hasta el 30 de junio del año próximo, después de una negociación que se extendió bastante en el tiempo. Todo hace pensar que esa fecha se ampliará.