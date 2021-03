Alberto Perea atendió a los medios oficiales del Cádiz CF para analizar la situación del equipo amarillo, además de charlar sobre su trayectoria desde que llegó al club en el verano de 2017.

El equipo: "Llevamos una racha mala, quitando el punto bueno que sacamos en Barcelona. Estamos fastidiados, pero hay que darle la vuelta. Estamos trabajando para mejorar cosas y esperamos que pronto lleguen los tres puntos. Ojalá este fin de semana, que es un partido importante, cambiemos la dinámica".

Ánimo tras la derrota: "Después del partido (0-1 ante el Betis) estábamos fastidiados, pero al día siguiente ya entrenamos y preparamos el partido de este fin de semana. Tenemos que estar bien, no es el momento de hundirnos. Tenemos que juntarnos todos e ir a por lo que tenemos que conseguir".

El vestuario, una piña: "Desde el principio ha habido una buena piña. Estamos en momentos malos y es cuando más juntos tenemos que estar, es lo que estamos haciendo. Confío en el equipo y sacaremos esto adelante".

La categoría: "Sabemos la dificultad que tiene LaLiga Santander. Tiene un gran nivel. Creo que hemos hecho una primera vuelta muy buena, en la segunda nos está costando puntuar, aunque es verdad que nos ha tocado equipos de arriba. Toca mejorar, sacar el máximo de puntos posibles en la segunda vuelta y conseguir el objetivo".

Mensaje de Cervera: "Que estemos juntos, que nadie haga la guerra por su cuenta. Más juntos que nunca. Si no llega uno, que llegue el otro. El otro día estuvimos bien defendiendo, nos marcaron en el centro que tuvieron. Que estemos juntos es lo más importante".

En lo personal: "Estoy contento. Estoy jugando prácticamente todo. Contento por eso, pero fastidiado por la dinámica que llevamos. Ojalá la cambiemos pronto. Espero mejorar en lo personal y en lo grupal".

La lucha no se negocia: "Es la base principal en el club desde que llegó. En estos partidos nos está faltando el conceder a los rivales y no encajar goles. Tenemos que correr más que los rivales para sacar puntos. Hay que apretar".

Desde 2017 en Cádiz: "Creo que he tenido momentos bastante malos y también momentos muy buenos y bonitos. El primer año tuve la mala suerte de la lesión por la operación de apendicitis, varias lesiones, el segundo tuve que salir cedido al Extremadura, algo que me vino bien. Al siguiente año vine aquí y ascendemos a Primera. Muy contento por el año pasado, que fue espectacular, y me dio el ascenso que tanto deseábamos y queríamos todos. Creo que estoy haciendo un buen año, pero siempre se puede mejorar y espero dar más. Sobre todo, conseguir el objetivo.

Un momento cadista: "Con el ascenso. No pudimos ascender en casa, fue viendo el Zaragoza–Oviedo por televisión, pero me quedo con eso porque fue espectacular para nosotros".

Evolución con Cervera: "Llevo bastante tiempo con el míster, sé qué faceta me cuesta más, que es la defensiva. Poco a poco he ido mejorando en ese aspecto. Los cinco meses que me fui cedido me sirvieron también para ganar minutos. He aprendido muchas cosas, sobre todo en lo defensivo, a las órdenes de Cervera. Se lo agradezco mucho".

La afición cadista: "Fue una pena no poder celebrar el ascenso con la afición por las calles de Cádiz. Vamos a pelear mucho porque nos hacen mucha falta. Lo que queda de temporada lo vamos a pelear. Vamos a luchar por el objetivo para que la afición pueda entrar en el campo porque con ella somos uno más en el campo".

El Eibar: "Va a ser complicado. El Eibar está ahora en la zona de abajo, va a estar peleando por la permanencia como nosotros. Va a ser un partido difícil, rocoso, pero vamos a jugar con nuestras armas. Tenemos que confiar en nosotros mismos".

Mensaje a la afición: "Que confíen en nosotros, que empujen desde casa que nosotros lo sentimos igualmente. Nosotros lo daremos todo por ellos, que sabemos que no están disfrutando. Vamos a pelear para que nuestra gente pueda venir a Carranza y disfrutar del fútbol de Primera División".