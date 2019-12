El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció la rueda de prensa previa al encuentro contra el Real Oviedo, que se disputa en el estadio Carlos Tartiere el domingo 15 de diciembre a las cuatro de la tarde.

Semana de trabajo: "Recuperamos a algunos jugadores como Marcos Mauro e Iván Alejo, aunque tenemos seis bajas seguras: Sergio Sánchez, Cala, Jurado, Nano Mesa, José Mari y Lozano. Los demás en principio están disponibles y viajamos todos para afrontar los dos partidos (el martes día 17 contra el Lealtad en la Copa del Rey). No recuperamos a todos los que queremos. El lunes se incorporarán dos o tres jugdores del Cádiz B".

Vacaciones cercanas: "En el subconsciente todo el mundo quizás esté esperando que llegue el descanso, pero no es bueno pensar en eso. Sabemos que tenemos dos partidos más el de Copa y queremos sacar buenos resultados.

El partido de Copa: "No es un estorbo porque vamos a poder hacer dos equipos, el estorbo es estar cinco días fuera de casa, entrenar lejos de tu sitio y el sábado hay otro partido".

El Oviedo: "Al principio no sacaba resultados y ahora sí. Dispone de una buena plantilla en toda las líneas. Siempre me ha parecido un equipo con posibilidades, estaba convencido de que iba a salir de las posiciones en las que estaba".

Peligro del rival: "Tiene un buen armazón, con una defensa experimentada y también el centro del campo, y gente como Sangalli, Bárcenas y Ortuño, contrastados y buenos".

Ortuño: "Tiene cosas muy buenas y otras que a él le costaba. Tuvimos sus dos versiones, que fue los goles que hizo. La vez más que más cerca estuvimos del ascenso fue con un goleador. Su segunda etapa de aquella temporada estuvo etapa más apagado al final, lo acusó él y nosotros. Comprendió lo que queríamos de él. Yo hablé este verano con él, él quería venir y nosotros queríamos que viniese, pero no acercamos posturas porque tenía un contrato especial. Hubiera sido interesante que viniese. Él estuvo contento aquí, aprendió mucho.

Visitas al Carlos Tartiere: "Nunca estamos cómodos cuando vamos allí. El rival aprieta en su casa y la afición también. Esperamos hacer un partido diferente al de años anteriores.

Caye Quintana: "Lo lógico es que juegue él si no están ni Lozano ni Nano Mesa y Querol ha sufrido un golpe. Tiene ganas y está preparado".

Cala: "No soy de los que está siempre encima de los médicos. Pregunto cómo está pero no me dan perspectivas de que pueda volver pronto".

Cómo se ve al Cádiz en otros lugares: "Desde fuera se valora al Cádiz como club porque lleva cuatro años dejándose ver. Aquí nos hemos acostumbrado a ganar y no lo vemos tan natural".

El Lealtad: "Es un equipo que hace mucho tiempo que no pierde. Su campo tiene césped natural. Es un equipo va líder que tiene sus armas, si las aprovecha y nosotros salimos atontados a las tres y media de la tarde nos va a dar guerra".