El administrador de Locos por el Balón y presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, emitió un comunicado para responder a la querella presentada por Quique Pina contra él por presuntas irregularidades en la gestión de la sociedad que ostenta el paquete mayoritario de las acciones del club. Pina pide que un administrador judicial se haga cargo de Locos por el Balón.

El comunicado de Vizcaíno dice así:

"Habiendo tenido conocimiento, por los medios de comunicación y no por una notificación judicial, y desde la tranquilidad que me confiere la escrupulosa gestión societaria, institucional y económica; no puedo más que rechazar tajantemente la desfachatez y temeridad de Don Enrique Pina Campuzano y de su entorno.

Una vez más tratan de contaminar a la opinión pública con aseveraciones y datos falaces. Es una temeridad, por atreverse a introducir en los medios una información falsa y manipulada, sobre todo porque proviene de quien se enfrenta a varios cargos penales en la Audiencia Nacional, en avanzada fase de instrucción, y con informes de la UDEF y Agencia Tributaria, que deberían sonrojar de vergüenza incluso a quien carece de ella.

A estas alturas, me resulta indiferente el destino judicial que puede deparar a quien un día formó parte de un proyecto, pues la conducta de cada cual le hará acreedor del reproche que proceda en su momento. Lo que bajo ningún concepto voy a consentir, es que una vez más se manche la imagen de una entidad que, a base de trabajo, ha conseguido dejar atrás todo tipo de episodios lamentables. Uno de ellos, sufrir la única entrada y registro judicial en toda su historia, siendo noticia a nivel nacional no por sus logros deportivos, sino porque uno de sus consejeros delegados había resultado detenido e ingresado en prisión, por la presunta comisión de varios delitos, en su ámbito como gestor.

Hoy somos conocidos y admirados por una gestión envidiada en el ámbito deportivo.

Gracias a que en su momento se adoptaron medidas por quien suscribe las medidas internas oportunas, dichas conductas no salpicaron a nuestra entidad.

El aficionado y accionariado del Cádiz Club de Fútbol S.A.D. debe saber que bajo ningún concepto, cualquier daño causado va a quedar impune. Y para ello hace ya tiempo se iniciaron las oportunas y diversas acciones judiciales contra el señor Enrique Pina Campuzano, para que afronte estas y otras actuaciones, que se irán conociendo en su debido momento, y no ante los medios de comunicación. Será entonces cuando se dirimirán estas responsabilidades.

'Los amigos de lo ajeno tienen por naturaleza a entender que todos son de su misma condición', reza un refrán. Por el momento, la gestión nos da la razón. El tiempo y por supuesto la justicia serán los que dictaminen el sitio que le corresponde a cada uno".