Cervera: "No pienso en Sobrino, sino en lo que tenemos"

El Cádiz CF afronta el segundo partido de Liga con el mercado de fichajes abierto. En teoría deben llegar un par de jugadores más para completar la plantilla, pero mientras la competición sigue su curso y el entrenador, Álvaro Cervera, lo que está pendiente es la cita de cada jornada, en este caso la visita al Betis el viernes 20 de agosto.

"Ya no tengo una visión de un día u otro. Entreno con 21-21 jugadores y con eso hago un equipo para cada partido", explicó Cervera. No ocultó que llegará algún futbolista más, aunque no es algo que le preocupe. "Espero que algo venga, pero eso es secundario. Estoy centrado en el Betis y después en el Osasuna. Si viene alguien, bien; si no, tirar que lo que hay".

El técnico contó por qué hay cinco centrales en la plantilla. "Teníamos cuatro. Cala que se operó tras una lesión, los tiempos no eran los que quisiéramos, me pongo nervioso y creo que necesitamos otro central. También está la posibilidad de que Fali juegue en el centro del campo y sale la opción de Víctor Chust, que no nos sobra. Es un buen jugador y nos va a echar una mano, y Fali en algunos partidos pasará a la media".

Sobre las posiciones que quedan por apuntalar para completar el plantel, Cervera expuso que "la idea inicial era alguien arriba y si hay alguna salida en banda traer un extremo izquierdo".

El nombre que más suena durante el verano para reforzar el ataque es Rubén Sobrino. Es una opción que está ahí pero que no termina de concretarse. El técnico indicó que el atacante "tiene contrato en el Valencia y jugó el otro día bastantes minutos. Es una posibilidad porque él tendrá un buen de recuerdo de aquí, era un jugador importante. No pienso mucho en eso, sino en lo que tenemos. Al principio si pensaba en él, me da cinco posiciones en un mismo futbolista".