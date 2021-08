Cervera: "La permanencia va a ser muchísimo más cara"

El Cádiz CF ya ha iniciado la contienda en busca de la salvación. Es el único objetivo para la nueva temporada 2021/22 que se presenta complicada a la vez que ilusionante para un conjunto amarillo que pretende pelear al máximo por quedarse en la élite, a la que regresó el 12 de julio de 2020.

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ve muy difícil que el equipo pueda repetir el recorrido de la pasada campaña, cuando aseguró con la continuidad en Primera División cuatro jornadas antes de la finalización del campeonato con una solvencia impensable. Igualó la mejor clasificación de su historia en la élite con la 12ª posición que también ha conseguido en la temporada 1987/88.

"La permanencia va a ser muchísimo más cara" en el curso recién iniciado. Así lo dijo el técnico el técnico el jueves 19 de agosto en la rueda de prensa al partido contra el Betis que se disputa el viernes.

Cervera mantiene el pensamiento que ya rondaba por su cabeza al final del ejercicio 2020/21. Un día antes de la visita al estadio Villamarín, explicó por que este año será más complejo el cumplimiento del objetivo.

"Hay equipos que han ascendido y tiene un potencia fuerte en lo económico y lo deportivo", señaló Cervera como primer argumento. El segundo motivo fueron los sorprendentes resultados (victorias sobre el Real Madrid y el Barcelona por poner dos ejemplos). "Ojalá pudiésemos hacer lo del año pasado. En la primera vuelta ganamos partidos que normalmente no los ganamos todos los años. Será difícil ir con la holgura del año pasado. Tenemos que habituarnos a ir justos, estar en nuestra posición natural y pelear por tener opción de salvarnos".

Cervera resaltó la importancia de ir sumando puntos "por estado de ánimo". Y es que el entrenador admitió que "no me gusta trabajar en zonas difíciles (de la clasificación) porque por experiencia sé que se trabaja mejor desde la tranquilidad que desde el agobio. En una zona difícil la gente se pone nerviosa y se dicen y se hacen muchas tonterías y no se trabaja bien. La tranquilidad sólo la dan los puntos", concluyó el inquilino del banquillo del Cádiz CF.