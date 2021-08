Cervera y la ecuación que debe resolver el Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, tiene muy claro que su equipo debe mejorar para disponer de opciones de lograr la permanencia en Primera División.

Durante la rueda de prensa previa al encuentro frente al Real Betis Balompié (la primera visita de la temporada 2021/22), el preparador cadista reconoció sin rodeos que "tenemos que mejorar", eso sí, sin renunciar a los principios fundamentales de su estilo de juego.

Se trata de mejorar "sin perder la identidad de defender la portería y de que la posesión de balón no es fundamental. Pero hay que mejorar", expuso Cervera antes de recordar el desarrollo del partido inaugural del campeonato. "En la primera parte, cuando le regalamos el balón al Levante no hicimos daño, después el Levante es echó atrás y tuvimos el esférico. Tenemos que buscar la manera de saber tener la pelota sin que sea un problema para nosotros, es la gran ecuación de este Cádiz CF desde hace mucho tiempo".

Esa es la ecuación que el conjunto amarillo trata de resolver en una categoría de máxima exigencia como es la Liga Santander. "Cuando hemos jugado a intentar tenerla (la pelota) es un problema", indicó el técnico, que tiene las ideas muy claras. "Si no lo podemos conseguir volveremos a lo de siempre y a buscar resultados".

"Me gustaría ver que el equipo no regala tantos metros, que fue culpa del entrenador en el primer partido. Sin que sea un perjuicio, me gustaría ver la ideas claras con la pelota como en la segunda parte", añadió Cervera sobre el manejo de cuero por parte de su equipo.