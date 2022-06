Cervera: "Tenía el pálpito de que el Cádiz se iba a salvar"

Álvaro Cervera sigue apareciendo a cuentagotas a la hora de hablar del desenlace de la temporada que inició él en el banquillo del Cádiz CF, pero que finalizó Sergio González. El ex técnico piensa que también hubiera llevado al equipo a seguir en Primera División con los refuerzos que finalmente llegaron en el mercado invernal.

El preparador que hizo historia en el Cádiz CF aguarda en la lista de disponibles estando al corriente de casi toda la actualidad. "Hago cosas que no hacías antes. Viviendo el fútbol. No solo estoy viendo partidos sino también sigo fichajes y las cosas que pasan. Viéndolo desde la distancia pero de la manera para estar preparado en cualquier momento", explicaba Cervera a los micrófonos de Canal Sur, antes de agregar que "ahora es lo que toca para seguir adelante". "Hay que estar enganchado otra vez para no apartarte del todo".

La temible última jornada de Liga en Primera División la siguió como buenamente pudo. "Estuve atento al final en el coche, siguiendo la radio. Y por la radio es mucho más angustioso. Pero a mí me daba que iba a salir bien, y mira que estaba complicado porque se pensaba en Pamplona y el pasado de Aguirre, el Alavés que querría acabar bien en casa, o el caso del Granada, que jugaba en casa. Tenía el pálpito de que iba a salir bien y así fue". añadiendo que "no soy el responsable directo porque no he estado en las últimas jornadas más importantes, pero me siento partícipe de todo porque creo que el Cádiz no se salva por la última jornada sino por muchas otras cosas". "Había un trabajo anterior, pero es verdad también que no tuve nada que ver en el trabajo final. No lo puedo celebrar igual porque no estaba ahí, pero siento que el trabajo que hice ha tenido que ver".

Cervera tuvo las mejores palabras para su sucesor en el banquillo del Cádiz CF, que cuando tomó las riendas del equipo destacó la labor anterior. "Me consta que es un buen tío y yo se lo agradezco. Siempre es bueno acordarse de la gente y se lo agradezco de verdad. Desde aquí le reconozco el trabajo que ha hecho para conseguir una cosa que era complicada", apuntaba.

A la hora de buscar una explicación a la consecución del objetivo, el ex entrenador del equipo amarillo enumera algunos aspectos que entiende claves. "Se hicieron cambios en todo. En la última rueda de prensa dije que había que cambiar muchas cosas… y me cambiaron a mí. Luego en las semanas siguiente se hicieron cuatro o cinco fichajes de jugadores todos que habían estado en Primera. Es lo que siempre dije que necesitábamos, ese poso de Primera, gente que mejor o peor fuera de esa categoría. Se vio un cambio, el equipo creaba sensación de peligro, era más ágil que lo era conmigo. Conmigo era más cerrado, con menos propuestas. Al equipo con Sergio se le veía más liberado. Se les dieron partidos a jugadores que conmigo no tenían tanta influencia", admitía.

El partido en el campo del Rayo Vallecano, ese casi antes y después en su trayectoria. "Dije en la rueda de prensa cuando me despedí, que puse ese día como el que lo cambió todo. Ya después del partido en el vestuario pasaron cosas que alguien me dijo que iba a ser difícil levantar esto. No me arrepiento de las decisiones que tomé, porque intento aprender de las cosas. Quizás el error fue que se pudo hacer de otra manera, pero habían pasado muchas cosas antes y los jugadores sabían que podía haber consecuencias".

En la parte final de su intervención, se le cuestionó por sus opciones de salvar al Cádiz CF con los refuerzos que llegaron en enero. ¿Lo habría conseguido? "Sí, creo que sí. Sí porque ya lo habíamos hecho en temporadas anteriores con momentos difíciles que habíamos sacado adelante. No solo era incorporar a gente sino cambiar cosas para que la convivencia fuera mejor. Esa convivencia se había vuelto más turbia de lo normal", recordaba Cervera.