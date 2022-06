La temporada más difícil de Alberto Perea en el Cádiz CF

Alberto Perea no vivió su mejor temporada en el Cádiz CF. Fue el primer curso completo de amarillo que no rebasó la barrera de los 1.000 minutos sobre el césped (893 entre la Liga y la Copa del Rey). El primero también que no logró perforar la portería contraria.

El albaceteño participó en 21 partidos (18 de Liga y tres de la Copa del Rey) y dispuso de pocas oportunidades con Sergio González en el banquillo. A la hora de un hacer una valoración de la campaña 2021/22, se queda con objetivo cumplido de la permanencia. Estas son sus declaraciones a los medios oficiales del club:

Balance de la temporada: "Ha sido un año difícil con mucho sufrimiento hasta la última jornada. El peor tramo fue la primera vuelta, donde no estuvimos todos al máximo nivel que dimos el año pasado. La llegada de Sergio se notó y las sensaciones en todos los partidos han sido buenas, exceptuando algunos. Esto ha hecho que nos podamos salvar".

El mejor momento: "La recta final donde hemos estado sacando la cabeza de abajo. Tiempo atrás veíamos bastante difícil salir de la situación que estábamos".

El peor momento: "Un año da para mucho tanto para momentos buenos como malos, que ha habido muchos. Hemos tenido partidos donde te ves con la impotencia de que no estás puntuando y viendo que se te está escapando el objetivo. Al final, hemos conseguido lo que todo el mundo quería y muy contento por ello".

Mensaje a la afición: "Gracias por todo. Llegamos pasadas las tres de la madrugada a Cádiz y había muchísima gente. Gracias, también a los que no pudieron estar. Otro año más en Primera, el año que viene vamos a dar mucho más guerra".