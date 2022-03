Carlos Medina: "Vizcaíno ha perdido crédito ante la afición, pero podrá recuperarse"

Lleno total. La tertulia deportiva que organiza y coordina Manolo Lapi, mensualmente en el Ateneo de Cádiz, tuvo como invitado al periodista Carlos Medina, quien fuera apoderado de ‘Locos por el Balón’ en la subasta de acciones del Cádiz CF del 3 de diciembre de 2013. Su presencia el lunes 21 de marzo provocó, de nuevo, tal expectación que se superó el aforo y algunas personas no pudieron entrar por falta de sillas, teniendo en cuenta las actuales limitaciones en lugares cerrados.

El director de Línea 6 Eme y de la revista ¡Ese Cádiz…Oé! habló claro, como siempre, aunque sin profundizar en algunos temas espinosos, principalmente los judiciales, “no puedo decir todo lo que sé porque, incluso, podría perjudicar al Cádiz y crearme algún que otro conflicto, y las cosas no están para bromas aunque con la que está cayendo con la pandemia y la guerra del ‘hijo de Putin’ esto es anecdótico”.

Calificó de “chorrada" lo de la maldición del Estadio, tras habérsele cambiado el nombre, “eso fue una putada, porque no es lo que quería la mayoría de la afición y puedo aventurar que ni el propio alcalde. Pero estoy seguro que tarde o temprano volverá el ‘Estadio Carranza’, como quiere la mayoría de los cadistas”.

Vaticinó que el Cádiz, siguiendo en esta línea se quedaría en Primera: “Si hace las cosas no bien, sino rematadamente bien. La llegada de Sergio González y de los 5 refuerzos –que no le trajeron a Cervera- ha sido clave. Quedan 9 partidos, pero siempre hemos mantenido en la revista que el Cádiz compite mejor con los grandes que con sus rivales por la permanencia, como se vio ante Atlético de Madrid y Villarreal”. También afirmó que, en la situación de las últimas semanas de Cervera, éste debió ser cesado antes, “¡Vamos, tras el partido de Vallecas y el enfrentamiento después de la salida nocturna de los jugadores!”.

En el apartado institucional, insistió en que sigue judicializado por la ‘guerra’ entre Vizcaíno, Pina y Zarza (‘Sinergy') y anunció la última novedad del embargo, por unos 35.000 euros por parte de Gaucci y De Bono. Y, por cierto, el Consejo de Administración del Cádiz, en la próxima Junta General Extraordinaria, del 7 de abril, se votará y saldrá (con la mayoría del presidente Vizcaíno) una acción de responsabilidad social contra Gaucci, De Bono, Manzano y Pina. Carlos Medina matizó que “Florentino Manzano, que era el presidente cuando se ganó la subasta, se portó muy bien y ayudó muchísimo a la transición de ‘Sinergy' a ‘Locos por el Balón’”.

Contestando a las preguntas de los asistentes, concretamente de Isidoro Cárdeno, aseguró que también le había llegado que Antonio Muñoz estaba, otra vez, en la órbita del Cádiz: “Él asegura que ‘Sinergy' y el Cádiz le deben dinero y que quiere volver a tener las acciones que le vendió a los italianos. Me dicen que Muñoz no está, pero algo tiene que haber”.

Sobre su ausencia en el palco de honor del Estadio, Carlos Medina, admitió que no va porque “no me invitan. Vizcaíno dice no. De allí han desaparecido cadistas como Federico González, Chico Puig, Luciano, Ángel de Juan… En fin, el Cádiz es una sociedad anónima, tiene dueños… El fútbol ha cambiado mucho. Pero la verdad es que no me importa no ir al palco. Para mí es un tema secundario porque lo importante es que el Cádiz se quede en Primera y lo conseguirá haciendo las cosas bien porque queda un difícil calendario”.

Sobre la llegada de Rafael Contreras, dijo que “desde entonces cambió Vizcaíno y no sé si hay contratos fantasmas, como dices, pero si es extraño lo de Uzbekistán y otros”. Afirmó que el presidente ha cometido recientemente, a su entender, tres errores: 1. Lo del nuevo Estadio. 2. El tema de los sevillanos en el Cádiz-Sevilla y 3. Las formas en el cese de Cervera, “por eso ha perdido parte de su crédito ante la afición y por eso ha surgido la plataforma ‘Alma Cadista’, pero es listo y podrá recuperarse. Pese a todo, nadie puede olvidar cómo estaba el Cádiz cuando llegó y cómo y dónde esta ahora. Eso no lo puede discutir nadie”.

A otras preguntas respondió que el club actualmente es de Vizcaino, por mayoría, con Contreras, frente a Pina; y que éste insiste en volver al Cádiz. Que el Estadio sigue sin llenarse, pese a las promociones. Que en 10 años finaliza la concesión municipal del Estadio. Que considera absurdo, sin estar asentado en Primera, que se hable de otro Estadio. Que en la Bahía no hay suelo para construirlo. Que la afición no está mentalizada ni merece el descenso a Segunda. Que Álex Fernández “no tiene nada firmado con nadie, pero que tiene varias ofertas y una muy buena del Betis. Y sería bueno que Sergio González, que ha recuperado a Negredo, hiciese lo mismo con Álex, Salvi y Fali”.

Sí denunció el actual secretismo que impera en el Cádiz; la falta de transparencia: “Una cosa es informar, gestionar y otra muy distinta es la falta de sensibilidad, de sentimiento cadista”. Informó que Pina ya no tiene la acusación de blanqueo de capitales “que es lo peligroso” y que hay una denuncia o investigación sobre Vizcaíno por un tema de posible malversación y blanqueo y “El Mundo lo está investigando e incluso me ha llamado, al respecto, un periodista”.

Dijo que los tres americanos que se han interesado por el Cádiz son Paul Conway, Rob Platek y Ben Harburg, “éste, al ganar el Cádiz al Villarreal, ya publicó su tuit; sólo lo hace cuando hay victorias. Soy muy escéptico en el tema del norteamericano. Si tiene tanto dinero, que lo demuestre invirtiendo por derecho. Yo, hasta que no lo vea, tampoco me creo mucho”.

Carlos Medina también aseguró que el Cádiz, económicamente, está muy bien: “Han llegado casi 80 millones, entre el crédito de LaLiga y los ingresos por TV y quinielas. También es cierto, me dicen, que ha tenido que pagar, antes del juicio correspondiente, medio millón de euros a la Escuela de Chiclana, correspondiente al 20% del traspaso de Manu Vallejo”.

Finalmente, el periodista calificó "de ONU", el actual Cádiz B, donde ya quedan muy pocos gaditanos, igual que en el club. Se refirió a la polémica sobre “¿De qué te ríes?”. "Se tergiversó en algunos medios, pero no pedí derecho a réplica y descarté ir a ‘El Chiringuito’ para no perjudicar al Cádiz”. Aceptó la posibilidad que Del Nido tenga "algo que ver" en el club y agradeció la presencia de todos y especialmente del presidente y vicepresidente de la 'Peña Manuel Irigoyen’, que se desplazaron especialmente, desde Medina Sidonia. Al finalizar su intervención, casi una hora y cuarto, Carlos Medina fue muy aplaudido y felicitado. Un éxito total.