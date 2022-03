Cervera, la llamada de Ancelotti y el trato señorial del Real Madrid

Álvaro Cervera pasó por el mal momento que supuso su despido como entrenador del Cádiz CF después de cerca de seis años en el banquillo.

Entre las llamadas de apoyo que recibió tras ser destituido, una fue del técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti. El preparador del conjunto blanco se había mostrado caballeroso después del empate (0-0) obtenido por el Cádiz CF en el estadio Santiago Bernabéu en el duelo la primera vuelta disputado el 19 de diciembre de 2021. Lejos de criticar el sistema ultradefensivo de los amarillos, se mostró comprensivo y valoró el trabajo del rival

Menos de un mes después de aquel partido, Cervera fue despedido por la mala marcha del equipo (en zona de descenso) y recibió una llamada telefónica de Ancelotti.

Así lo explica el ex del Cádiz CF en la revista Líbero: "Me sonó el teléfono dos veces y no lo cogí. Yo estaba con un grupo de personas y a una de ellas le llamaron diciéndole que me estaba llamando Ancelotti y que respondiera a la llamada. Me dijo que estuviera tranquilo que formaba parte de nuestro trabajo y que a él le había pasado varias veces, que descansara y que cuando tuviera ganas volviera a entrenar".

Cervera destaca lo bien que se ha portado siempre el Real Madrid con él desde su etapa como futbolista. Y eso que nunca llegó a jugar en el equipo merengue aunque en su día hubo interés. Al final recaló en el Valencia.

Cervera subraya que "a lo largo de mi carrera el Madrid siempre ha tenido buenos gestos conmigo". Pone un ejemplo: "Como jugador tuve una lesión muy grave y el único mensaje que recibí fue del Real Madrid".

Y algo más del buen trato del Real Madrid: "Cuando ascendimos a Primera con el Cádiz, el primer mensaje personal fue de Butragueño y ahora cuando me ha pasado esto ha sido lo de Ancelotti. Eso te deja claro quién es el Real Madrid más allá de las afinidades".