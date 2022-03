Lo que Cervera se llevó de Cádiz: "Ver la vida y disfrutarla de otra manera"

Álvaro Cervera sigue con su vida en Valencia, ciudad en la que reside, después de su extensa estancia en el Cádiz CF. Cinco años largos como entrenador del equipo amarillo y un exitoso recorrido, salvo en el último tramo, que le lleva a ser considerado como el mejor técnico en la historia de la entidad. Más allá de su desempeño profesional, durante esos años tejió un vínculo con Cádiz que perdurará en el tiempo.

Cervera reconoce en una entrevista a la revista Líbero que su salida fue un momento nada sencillo. "Lo he pasado mal, ha sido mucho tiempo haciendo lo mismo en un sitio que me gustaba con una rutina muy agradable para mí. Eso se rompió, te das cuenta de que forma parte de tu profesión y que algún día tiene que llegar. Aunque la mía no fue de la forma que esperaba".

La multitudinaria despedida que la afición la brindó a Cervera es algo que le caló hondo. "Fue algo espontáneo y me llamó mucho la atención porque no lo esperaba. Me hace sentir en deuda con esa gente. Lo normal es separarte del personaje cuando te cesan por los malos resultados, y los míos lo eran. Conmigo valoraron otras cosas".

Lo más gaditano que se lleva tras haber vivido en Cádiz es "ver la vida y disfrutarla de otra manera". Le ha dejado huella su paso por el Cádiz CF y Cádiz, donde se sintió a gusto.

Se creó una conexión entre Cervera y la gente que traspasa el ámbito futbolístico. El ex técnico cadista cuenta que "alguien con cierto nombre en Cádiz, y que no tiene nada que ver con el fútbol, me llamó dos días después de mi marcha y me dijo que mi éxito en la ciudad no es haber entrenado al Cádiz, es haber vivido Cádiz, saber comprender a la gente y haber querido entender la ciudad con sus pros y sus contras".