El Cádiz busca alternativas ante la indecisión de Shengelia

El Cádiz CF no va a estar todo e verano esperando a Levan Shengelia. El club y el extremo del Dinamo Tbilisi tenían un acuerdo verbal para su incorporación al final de su contrato con su actual equipo, que expira el próximo 31 de agosto.

Pero las recientes declaraciones del futbolista en las que no despejaba su futuro y hablaba del Cádiz CF como una opción más entre las varias que maneja ha llevado al club a agilizar los movimientos en busca de alternativas para la banda derecha, el puesto en el que suele desenvolverse.

En el Cádiz CF no descartan a Shengelia. Hay posibilidades de que el georgiano aterrice al equipo amarillo, aunque la cosa ya no está tan clara como hace un par de semanas. En el club no las tienen todas consigo y rastrean el mercado por si acaso. La entidad no se detiene y mueve ficha porque ve necesario el fortalecimiento de las bandas.

En el club tratan además de concretar la llegada de Choco Lozano para terminar de completar la delantera. El hondureño llegaría cedido por el Girona hasta final de temporada.

La operación no está siendo fácil y aunque va bien encaminada no está cerrada ni mucho menos. Y en el fútbol, hasta que no haya nada firmado, puede pasar de todo.

De hecho, el club sigue pendiente de otras posibilidades para diseñar la posición más adelantada. Si no cuaja el intento por Lozano, el Cádiz CF mantiene activa otras vías. Hasta el próximo 2 de septiembre hay tiempo de fichar y también de dar salida a los jugadores descartados.