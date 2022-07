El Cádiz CF irá a por un delantero aunque se quede Álvaro Giménez

El Cádiz CF ha trazado un plan para el mercado de verano que incluye, entre otros, el fichaje de un delantero para reforzar ese puesto de cara a la temporada 2022/23.

La plantilla cadista cuenta a día de hoy con una amplia nómina de delanteros: Anthony 'Choco' Lozano, Álvaro Negredo, Lucas Pérez, Milutin Osmajic y Álvaro Giménez, además de Rubén Sobrino, que puede actuar en punta o en las bandas.

Todo apunta a la lógica salida de Osmajic una vez mas en calidad de cedido como en la segunda parte de la pasada campaña 2021/22, cuando militó en el Bandirmaspor de la Segunda División turca.

Lo que no está nada claro es el futuro de Álvaro Giménez. Le queda un año más de contrato con el Cádiz CF. Todo puede pasar mientras el mercado esté abierto pero a día de hoy parece que se queda en el conjunto amarillo. La alta ficha del ariete es un obstáculo para darle cabida en otra escuadra. La rescisión le saldría muy cara al club y para que saliese cedido el Cádiz CF a priori tendría que asumir parte de su salario.

Álvaro Giménez llegó al cuadro gaditano en el mercado de invierno del curso 2019/20 cedido por el Birmingham City con opción de compra obligatoria en caso de ascenso a Primera. El Cádiz CF subió y pagó 2,5 millones por su contratación.

Con el equipo amarillo en la máxima categoría, el atacante participó en 11 partidos de Liga y marcó dos goles (uno frente al Barcelona) en el primer tramo de la temporada 2020/21, pero en invierno salió cedido al Mallorca, con el que también ascendió. Regresó y en el ejercicio 2021/22 se produjo una nueva cesión, en este caso al Real Zaragoza.

De vuelta al Cádiz CF, Álvaro Giménez está realizando la pretemporada a las órdenes de Sergio González y en principio seguirá de amarillo salvo giro en las próximas semanas.

La posible continuidad del ariete no invalida el plan del Cádiz CF de ir a por un delantero. En la entidad cadista continúan trabajando en busca de un ariete para apuntalar aún más esa posición.

El plan no se ve alterado y, salvo sorpresa, habrá una cara nueva arriba con la que el Cádiz CF tendrá una delantera muy numerosa si no se va algún punta más además de Osmajic. Suenan muchas nombre como posibles refuerzos, pero de momento no hay nada cerrado a la espera de movimientos. Si no se aceleran los movimientos, en principio el nuevo delantero llegará en el mes de agosto, es posible que con la Liga empezada.