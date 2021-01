El Cádiz CF, entrenando bajo la lluvia con la presencia de Marcos Mauro

No hay un minuto que perder. El Cádiz CF cerró la primera vuelta del campeonato de Liga el martes 19 de enero con un empate (2-2) frente al Levante en el estadio Carranza y ya se pone manos a la obra para el comienzo de la segunda cuatro días más tarde con la visita al Sevilla el sábado, fijada a partir de las cuatro y cuarto de la tarde.

El conjunto amarillo dispone ahora de tres sesiones para preparar el choque contra la escuadra hispalense que tendrá como escenario el Sánchez Pizjuán: miércoles, jueves y viernes, todas en horario matutino en la Ciudad Deportiva de El Rosal (en el término municipal de Puerto Real).

El primer entrenamiento lo desarrolló la plantilla bajo una intensa lluvia. En la sesión destacó la presencia con el grupo de Marcos Mauro una vez que el defensa central ha superado la lesión que le impidió estar disponible en los últimos tres encuentros.

Augusto Fernández también trabajó con sus compañeros tras dejar atrás una lesión que se prolongó durante un mes y le hizo perderse los siete partidos finales de la primera vuelta. El medio ya trabaja con normalidad aunque la incógnita es si tiene el ritmo suficiente para poder entrar en el equipo

Álvaro Cervera recupera al zaguero, que ya pelea por un puesto en el equipo. El técnico podrá contar también con Fali para la cita de apertura de la segunda vuelta una vez que el valenciano cumplió el partido de sanción por acumulación de cinco amonestaciones.

Los jugadores que no llegarán a tiempo al duelo contra el cuadro de Julen Lopetegui son Carlos Akapo, Pacha Espino y José Mari.

El lateral derecho se dañó el menisco de la rodilla derecha en el partido de Copa frente al Girona y estará un tiempo de baja. Espino está contagiado por coronavirus. José Mari sufrió una rotura muscular en el envite copero contra el Pontevedra y aún la queda para poder competir.

El Cadiz CF se ejercitó el miércoles en el campo Macarty de El Rosal. Los jugadores que no participaron o no partieron en el once inicial en el encuentro contra el Levante realizaron rondos en diferentes espacios reducidos y pequeños partidillos.

Entre las bajas y los jugadores que están en el mercado, el margen de maniobra de Cervera para diseñar la próxima alineación es limitado. Todo apunta a un once calcado o muy parecido al que sacó en el último encuentro de la primera vuelta. Es más que probable el regreso de Fali y no sería extraño que el míster le volviese a buscar sitio de nuevo en el centro del campo.