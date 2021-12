El once del Cádiz CF ante el Sevilla, una incógnita por el Covid

El Cádiz CF realizó el jueves 30 de diciembre el cuarto entrenamiento de la semana, el penúltimo de 2021, para avanzar en la preparación del encuentro contra el Sevilla que el próximo lunes 3 de enero se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza) en el que será el cierre de la primera vuelta de la Liga.

El duelo andaluz entre el penúltimo y el segundo clasificado está condicionado por los casos de Covid que golpean a los dos conjuntos. La alineación que desplegará el entrenador cadista, Álvaro Cervera, es toda una incógnita dada la situación sanitaria.

En el equipo amarillo son bajas seguras para el partido Juan Cala y Anthony 'Choco' Lozano, el primero por sanción federativa (acumulación de cinco cartulinas) y el segundo por la lesión en los isquiotibiales que sufrió en el choque frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Más allá de esas ausencias, que son seguras, lo demás queda a expensas del estado del resto de la plantilla. La incógnita está abierta hasta última hora. Son cinco los jugadores del Cádiz CF que dieron positivo por Covid al regreso de las vacaciones navideñas, aunque se desconoce la identidad de los afectados y siempre pesará la incertidumbre de que pueda haber algún contagio más durante los días previos al encuentro.

En las imágenes ofrecidas por el club sobre la sesión llevada a cabo jueves se ven a varios jugadores que se ejercitan con absoluta normalidad en el campo Ramón Blanco (el principal) de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real): Álvaro Negredo, Jens Jonsson, Florin Andone, Fali, Alfonso 'Pacha' Espino, Carlos Akapo, Álvaro Bastida, Varazdat Haroyan, Tomás Alarcón, Martín Calderón, Iván Chapela, David Gil y Jeremías Conan Ledesma. Mucho balón en la cuarta sesión.

Los que no salen en la imagen no significa que no hayan trabajado. En cualquier caso, si no surgen más contratiempos hasta el día del partido y pese a las evidentes limitaciones, Cervera estará en disposición alinear un once competitivo, con alguna dificultad quizás en las bandas.

El Cádiz CF sigue con su plan de entrenamientos que se prolonga durante toda la semana. El viernes se desarrollará la última sesión del año desde las diez y media y el equipo empezará el año con otra sesión el sábado 1 de enero también en horario matutino. No hay tiempo para fiestas y sí para intentar lo mejor posible a un partido de enorme dificultad en el que el Sevilla ejercerá el papel de claro favorito.