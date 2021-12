Paco Alcácer, intento fallido del Cádiz CF

La maquinaria sigue funcionando en el Cádiz CF a pesar de que hasta el momento no se traduzcan en soluciones. El club que preside Manuel Vizcaíno busca en el segundo periodo de incorporaciones y está tocando la puerta de nombres y equipos que antes parecían impensables. Sin tener aún respuesta del todavía barcelonista Luuk de Jong, el Cádiz CF tocó a Paco Alcácer, delantero del Villarreal.

No hay tiempo que perder ni gestiones que dejar de hacer cuando en algunos casos el "no" va por delante. Vizcaíno y los responsables de la dirección deportiva han peleado la operación por el ariete del conjunto castellonense, un Paco Alcácer que no es la primera opción de Unai Emery, pero que por ahora prefiere asumir ese rol secundario en el otro submarino amarillo antes de que enrolarse en el conjunto de Álvaro Cervera.

La propuesta del Cádiz CF ha ido muy en serio para dotar de máxima garantía a su ataque. Alcácer tiene eso que buscan los amarillos pero al final todo ha dependido de la última palabra del futbolista. La necesidad de tener que revertir la situación en esta segunda mitad de campaña hace que el club gaditano no dude a la hora de lanzarse por opciones denominadas de peso.

Según algunos medios castellonenses, el tema económico no ha sido el problema porque la propuesta a Alcácer ha sido ambiciosa para que, al menos, pensara en la opción de no cambiar de color pero sí de equipo y objetivo. Al ariete podrían haberle propuesto unos ingresos cercanos a los dos millones de euros por jugar en el Cádiz CF media temporada. Un atacante de nivel y que pueda garantizar una cifra de goles que lleve a la permanencia cuesta dinero, y eso lo tenía asumido el club cadista, de ahí al esfuerzo en la oferta.

Las mismas fuentes aseguran que el 'no' ha sido rotundo por parte de Paco Alcácer. A pesar de que la oferta del Cádiz CF era de casi dos millones de euros netos hasta final de temporada. Esa era la oferta del Cádiz CF para el delantero de 28 años, y con contrato en el Villarreal hasta 2025. No está teniendo regularidad en La Cerámica, pero no ve nada clara la opción del Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza).

El delantero de Torrent confía en tener protagonismo en un Villarreal que encara este segundo tramo de temporada en plena lucha en las tres competiciones: Liga, Copa del Rey y Champions League.