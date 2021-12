Cádiz CF y Sevilla se preparan con máxima precaución

Hay que saber convivir con el Covid, pero sin perder la cordura. Es lo que están haciendo el Cádiz CF y el Sevilla FC en la semana previa al choque que disputarán el próximo lunes en el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza), la última cita de la primera vuelta en Primera División. El equipo de Álvaro Cervera ha tenido al plantel dividido entre el césped y labores de gimnasio que en algunos casos se efectúan con los aparatos al aire libre. El de Julen Lopetegui está utilizando varios campos de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, con idea de no tener a todo el grupo junto.

Cuando los datos de los contagios se han disparado no queda otra que tomar precauciones a la espera de que el número de positivos en un conjunto y otro no vaya a más. Por el momento el Cádiz CF habla de cinco casos, mientras que el Sevilla apunta a tres. No son las peores cifras de la máxima categoría, aunque sí invitan a una reflexión desde el cuidado para que no haya que lamentar más contagios.

El equipo amarillo se ejercitó este miércoles en las instalaciones de El Rosal preparando el encuentro del próximo lunes (21:15 horas) ante el Sevilla FC. Un entrenamiento a cinco días del encuentro ante el equipo hispalense en el que el balón fue protagonista.

Repartiéndose el grupo en el césped del Campo Ramón Blanco y el gimnasio, los hombres de Álvaro Cervera completaron su tercera sesión de entrenamiento de la semana. En el césped se trabajó con balón en ejercicios de posesión, presión y velocidad con centro y remate a portería.

La plantilla del Sevilla regresó un día después al trabajo en la ciudad deportiva después de un breve receso de seis días de asueto. El club ha tomado todas las medidas habituales tras la vuelta de las vacaciones: test de antígenos y PCR, entrenamientos individuales y hermetismo en la ciudad deportiva.

El club informaba, en plena avalancha de positivos en el mundo del deporte, de que hay tres contagios en la plantilla en su vuelta al trabajo, por lo que el equipo se ha entrenado en tres campos distintos, con ejercicios individuales.

A medida que avance la semana se verá a un mayor número de futbolistas trabajando a la vez en un mismo campo, ya que es la única manera de preparar en condiciones el encuentro del lunes. Pero hasta entonces habrá que tener mucho cuidado.