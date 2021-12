Un internacional serbio, de vuelta al Cádiz CF

El mercado de invierno se va activando poco a poco y el Cádiz CF ya sabe que tiene un nuevo jugador a su cargo una vez que se ha producido el final de la cesión de Luka Cveticanin al San Fernando. El atacante serbio firmó por la entidad gaditana el pasado verano, pero fue cedido al conjunto isleño para que tuviera la oportunidad de jugar en la Primera RFEF, una categoría con buen cartel y mucho potencial.

La realidad es que el San Fernando entiende que debe dar un paso al frente para reforzar su plantilla de cara a la segunda mitad de campaña, si bien el papel del jugador serbio no ha sido malo teniendo en cuenta que ha anotado dos goles en 144 minutos de juego que ha tenido en casi toda la primera vuelta -a la espera del encuentro aplazado con el Atlético Baleares y la disputa de otras dos jornadas- entre la Liga y la Copa del Rey.

La competencia en el ataque isleño es alta y las opciones de jugar para Cveticanin no iban a ser mayores en la segunda vuelta, de ahí que desde el club azulino se haya optado por cancelar la cesión que se extendía hasta el final de la presente campaña.

¿Y qué va a pasar con este futbolista a partir de ahora? Pues el Cádiz CF tiene decidido que pase a reforzar su filial, que compite en el grupo 4 de la Segunda RFEF y que uno de sus problemas radica en la falta de gol. No ha sido fácil convencer al extremo serbio para que baje otra categoría, si bien sabe que en las filas del Cádiz B está llamado a ser un futbolista importante en la segunda vuelta. La entidad gaditana ha resuelto una duda que existía con Cveticanin porque a principio de esta campaña jugó en Serbia, por lo que tras hacerlo con el San Fernando no es posible en un mismo curso jugar en tres equipos. Sin embargo, parece ser que hay un mínimo de partidos que en el caso de Luka no se ha agotado.

Cabe recordar que el Cádiz CF amarró el pasado mes de agosto el fichaje de Luka Cveticanin, un joven extremo que está considerado como una de las promesas del fútbol de su país. Los tentáculos del club gaditano llegaron lejos en esta operación. Con sólo 18 años (nació en Belgrado el 11 de febrero de 2003), Cveticanin se formó en el Partizan, club de la capital y una de las referencias de Serbia.

Pero su debut como profesional lo hizo en el Vozdovac en 2019, cuando contaba con sólo 16 años. Desde sus comienzos llamó la atención y se convirtió en uno de los jugadores nacidos en 2003 de mayor proyección. Ha sido internacional con la selección de su país en categorías inferiores y en los últimos tiempos fue convocado para la sub'19.

Se desenvuelve como extremo izquierdo, aunque también puede jugar por la derecha. Es diestro aunque maneja bien la zurda. Tiene velocidad, buen disparo, visión de juego y pone buenos centros al interior del área.

Cveticanin apunta alto a su edad. El diario inglés The Guardian situó en 2020 al jugador entre los 60 jóvenes talentos del mundo nacidos en el año 2003. Le ven condiciones para triunfar, aunque aún tiene que dar pasos en su progresión.

El Cádiz CF se hizo en verano con una de las perlas del fútbol serbio, que firmó por cinco temporadas. El primer año de contrato no lo iba a vivir en el conjunto amarillo. En el club consideraban que era aún prematuro que formara parte de la plantilla en Primera División. La entidad optó por una solución intermedia, que fue la cesión de Cveticanin al San Fernando, una aventura que ha acabado antes de tiempo.

El extremo serbio se pondrá a las órdenes de Alberto Cifuentes en el Cádiz B, donde seguirá su progresión lo que queda de campaña para demostrar sus condiciones y que el fichaje del club fue un acierto el pasado verano. Para el filial podría ser una solución para ayudar en su falta de gol.