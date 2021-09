El San Fernando luce su mejor cara

El San Fernando CD tiene ya foto oficial para la presente temporada (2021-22) después de que jugadores, técnicos y ayudantes, y dirigentes posaran con la máxima elegancia en la escalinata de la plaza del Rey, justo delante del Ayuntamiento de la ciudad.

Fueron muchos los curiosos que vieron a los jugadores de esta campaña en ese lugar tan emblemático en el que se celebran los éxitos de la escuadra azulina. El presidente del consejo de administración, Louis Kinziger, presidió el acto.

Por otra parte, tras el primer punto en Liga gracias al empate ante el Linares Deportivo (2-2), el San Fernando ha aprovechado la semana para cerrar la presentación de los últimos refuerzos: Cveticanin, Diounkou y Martí Crespí.

El joven atacante serbio Luka Cveticanin, que llega cedido del Cádiz CF, se muestra con ganas de tener continuidad en el equipo de Nacho Castro y demostrar todo su potencial. El futbolista balcánico aseguró que "los primeros días en San Fernando fueron bastante duros", pero en estos momentos se muestra "muy contento e integrado con el grupo". En este sentido, explicaba que no ha estado al cien por cien en estas primeras semanas, pero poco a poco se encuentra mejor físicamente "para colaborar con el equipo en esta ilusionante temporada".

Luka, que contó con la ayuda del traductor Dani Matamala, lanzó el siguiente mensaje en castellano: "Mi español no es muy bueno, pero estoy muy contento y feliz de estar aquí en La Isla".

En cuanto a la situación del equipo, apuntaba que el grupo "creció en el último encuentro y creo que estamos cada vez más cerca de conseguir la primera victoria". Cveticanin destacaba el carácter de los isleños en sus primeros días en la ciudad: "No es una localidad grande, pero me encanta que la gente siempre tenga una sonrisa en el rostro. Es algo que me gusta mucho".

Por su parte, el joven lateral diestro Alpha Diounkou se mostró muy contento por su aterrizaje en La Isla: "Desde que llegué me han tratado muy bien, tanto los compañeros como el cuerpo técnico y eso es algo que tengo que agradecer". También dio las gracias al Granada, club que le ha permitido volver a España tras su paso por el fútbol formativo del Mallorca y el Manchester City: "Después de tanto tiempo en Inglaterra, necesitaba un cambio y el Granada ha confiado en mí y me ha cedido a un gran club".

Por último Martí Crespí espera la oportunidad para ofrecer su experiencia al servicio azulino: "El San Fernando es una gran oportunidad para volver a engancharme al fútbol español tras varios años en el extranjero. Llevo casi un mes trabajando con los chicos y seguiré apretando a la espera de que el míster me ofrezca la posibilidad de debutar".

Cabe recordar que el San Fernando visitará este sábado al Betis Deportivo, en la cuarta jornada, a partir de las siete de la tarde.