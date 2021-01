Bobby Adekanye saldrá del Cádiz CF en enero

La operación salida es una de las principales misiones del Cádiz CF durante el mercado invernal. En ello está el club, que da pasos en esa dirección aunque no esta siendo fácil.

Si nada se tuerce en las próximas horas o días, hay un jugador que dejará de pertenecer a la plantilla cadista. Se trata de Bobby Adekanye, atacante que recaló a comienzos de la temporada 2020/21 cedido el Lazio, equipo de la Serie A italiana.

Bobby no ha tenido protagonismo en el Cádiz CF en la primera parte del curso y no tiene pinta de lo que lo vaya a tener en el segundo periodo. El futbolista es consciente de su situación y no pone reparos a cambiar de aires a mitad de campaña. Su marcha no libera una licencia profesional ya que él tiene licencia del filial al ser menor de 23 años. Para hacer hueco en la plantilla tienen que salir otros jugadores.

La entidad cadista le ha sugerido al futbolista la posibilidad de salir en enero y éste ha aceptado de buen grado para así tratar de buscar minutos en otro conjunto. Un jugador de su juventud (cumplirá 20 años el próximo mes de febrero) lo que necesita es coger experiencia con tiempo sobre el césped y es lo que pretende hacer ahora que surge la ocasión de cambiar de equipo.

El Cádiz CF y el Lazio están ultimando los flecos para poner fin al contrato de cesión de Bobby, quien regresará al club romano pero no para quedarse, sino como vía de paso para volver a salir cedido.

Todo apunta a que el joven extremo jugará la segunda parte de la temporada en la Liga holandesa. Bobby nación en Nigeria y además de la nacionalidad de su país natal posee el pasaporte de Países Bajos, con el que ha sido internacional sub'20 en una oportunidad.

Si la operación va según lo previsto, Bobby se enrolará en el Emmen, equipo holandés que ocupa la última posición del campeonato de aquel país.

El Emmen es el colista después de 17 jornadas con sólo 5 puntos tras cero victorias, cinco empates y una docena de derrotas, con 17 goles marcados y 45 recibidos.

Aunque es último clasificado, Bobby buscará allí los minutos que no ha tenido en el Cádiz CF. Con la escuadra amarilla ha participado en cinco encuentros (tres de Liga y dos de la Copa del Rey), sólo uno como titular, el del reciente duelo contra el Girona.

En esos cinco partidos acumuló 152 minutos. Jugó además contra el Pontevedra en el torneo copero y el campeonato en los duelos ante el Elche, Barcelona y Deportivo Alavés.