Akapo, entre seis y ocho semanas de baja

Carlos Akapo, futbolista del Cádiz CF, puede respirar porque lo que parecía que podía ser una lesión grave se queda en un daño menor. El defensa diestro fue retirado en camilla durante la segunda parte del partido contra el Girona de la Copa del Rey. Se marchó entre lágrimas con un fuerte dolor en su rodilla derecha, de la que ya había sido operado en un par de ocasiones.

Las alarmas se encendieron por una posible lesión de gravedad, pero al final es un mal menor para el futbolista, que podrá seguir ejerciendo su profesión cuando se recupere.

El lateral derecho fue sometido a una artroscopia en su rodilla derecha en la clínica Fremap de Sevilla el miércoles de 20 de enero.

La entidad cadista informó de que en la intervención "se ha detectado un fragmento desplazado del menisco externo de su rodilla derecha, que le ha sido retirado, no estando afectado el menisco interno ni el ligamento cruzado".

Desde el club anunciaron que el jugador recibirá el alta este jueves, y está previsto que inicie la próxima semana el trabajo de recuperación con los fisioterapeutas de la entidad.

El Cádiz CF no ha fijado un tiempo de estimado baja, pero por el tipo de lesión la ausencia de Akapo girará entre seis y ocho semanas, es decir, entre un mes y medio y dos meses como mucho. Eso es lo que esperan en el club.

Si todo va bien, el ilicitano podría unirse a los entrenamientos con el resto de la plantilla a comienzos del próximo mes de marzo y empezar ponerse a tono para volver a competir.

El club tendrá que evaluar ahora si busca un lateral en el mercado de invierno. La intención, una vez conocido el alcance de la lesión, es no hacerlo y aguantar con lo que hay en la plantilla hasta que Akapo se recupere y pueda volver a jugar.

En el club consideran que con Iza Carcelén, Espino y Jairo están cubiertos los laterales, además de tener en la recámara a Marc Baró. Salvi puede ser también una solución en el costado derecho de la zaga en caso de necesidad.

Salvi llega a los 200 partidos

Salvi llega a los 200 partidos como futbolista del Cádiz CF. El extremo participó en el encuentro contra el Levante disputado el martes 19 de enero y cumplió su bicentenario en el conjunto amarillo justo en el cierre de la primera vuelta. Jugó algo más de 20 minutos ante el cuadro levantinista.

El sanluqueño debutó como cadista el 22 de agosto de 2015 y cinco años y cuatro meses después, en su sexta temporada como cadista, llegó a la cifra redonda de los dos centenares tras cubrir un largo recorrido que inició en Segunda División B hasta estrenarse en la máxima categoría y hacer realidad el sueño de todo jugador. Lo hizo además en el equipo de su provincia.

Salvi dio un salto en su carrera cuando recaló en el Cádiz CF en la temporada 2015/16 procedente del Villanovense, en el que había sobresalido en la división de bronce.

Fue aterrizar y empezar a destacar de amarillo y azul, con un papel relevante en los dos ascensos. Su velocidad por la banda derecha llamó la atención de clubes de Primera, que llegaron a intentar a hacerse con sus servicios. Pero fue en el Cádiz CF, con el escudo cerca de su corazón, con el que accedió al selecto grupo de la élite.

El bicentenario de Salvi con la entidad cadista llegó con algo de retraso tras el contagio por coronavirus que le obligó a perderse los anteriores tres compromisos del campeonato (ante el Real Valladolid, Valencia y Deportivo Alavés).

Pese a estar fuera en las últimas citas, suma 15 partidos en el primer tramo de la temporada (14 de Liga y uno de la Copa del Rey) y más de 1.000 minutos sobre el césped.

Y es que Salvi hace lo que pocos consiguen. Titular en Segunda B y Segunda A, se mantiene con un sitio en el once en Primera. Cuenta con la confianza de Álvaro Cervera (el crecimiento profesional del extremo se produjo con el actual entrenador) no sólo por su explosividad en la banda, también por su espíritu de sacrificio y su disciplina táctica. Lo da todo en el terreno y es un defensa más cuando el equipo no tiene el balón.

Salvi es el segundo jugador de la plantilla actual en llegar a los 200 partidos oficiales con el Cádiz CF. Antes lo había logrado Garrido, que alcanza 207 tras participar en el duelo contra el Levante.

El sanluqueño suma 13.860 minutos con el conjunto gaditano y 24 goles repartidos en las tres categorías. En el año de su debut en Primera acredita dos tantos, el que marcó en el choque contra el Sevilla y el que firmó en el terreno del Eibar.

Salvi ocupa el puesto 23 en la lista de futbolistas con más partidos en la historia del Cádiz CF. Con el número 200 rebasa a Dos Santos (199) y sigue con el contador abierto.