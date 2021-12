Balance del Cádiz CF de 2021: del éxito a la incertidumbre

El Cádiz CF llega al final de un año 2021 diferenciado en un par de etapas no sólo por las dos temporadas sino por el distinto recorrido de una y otra.

El balance numérico del año completo es 40 partidos de Liga disputados por el conjunto amarillo en Primera División con un saldo de sólo ocho victorias (un 20 por ciento), 15 empates (37,5 por ciento) y 17 derrotas (42,5 por ciento).

Aunque lo que más hizo fue perder entre las tres posibilidades, el Cádiz CF logró esquivar la derrota en la mayoría de sus citas ligueras (32, un 57,5 por ciento).

Eso sí, la disección entre las dos temporadas (parte de ellas) durante 2021 refleja con meridiana claridad el éxito de la primera parte del año y la preocupante dinámica del segundo tramo. El día y la noche.

De la gloria que supuso la consecución de la permanencia en la campaña 2020/21 el pasado mes de mayo (el mejor puesto de su historia en la élite) pasó el equipo amarillo a la incertidumbre generada por la posición de descenso que ocupa al cierre del año en curso, mediado el ejercicio 2021/22.

Y es que los resultados ponen sobre el tapete el reciente pasado exitoso y la actualidad marcada por el errático trayecto que pone en peligro la continuidad del club en la máxima categoría del fútbol español.

De los 22 duelos de Liga que jugó el Cádiz CF entre enero y mayo, ganó seis, empató siete y perdió nueve. Los que disputó entre agosto y diciembre: dos triunfos, ocho equis y también ocho varapalos.

La diferencia está en el número de victorias. Sólo dos en el campeonato que está en marcha.

El balance del año está marcado también por las bajas prestaciones en casa del conjunto que entrena Álvaro Cervera.

2021 fue el año del cambio de nombre del estadio, que pasó de Ramón de Carranza a Nuevo Mirandilla con el Cádiz CF siempre como anfitrión. De los 20 partidos oficiales jugados en el santuario cadista, sólo cuatro acabaron con victoria de los locales, siete se solventaron con empate y nueve llegaron al pitido final con derrota. De 60 puntos volaron nada menos que 41 (68,3 por ciento) y se quedaron sólo 19.

Pero la diferencia entre el primer periodo del año y el segundo es notoria. Los cuatro triunfos correspondieron al pasado curso 2020/21, cuando en casa sumó 14 puntos de 33. La última vez que el Cádiz CF venció en su feudo fue a comienzos de mayo. No suma de tres en tres delante de su afición en la campaña 2021/22, con cinco igualadas, cuatro varapalos y una escasa cuenta de 5 puntos de 27 que pone cuesta arriba el objetivo de la salvación.

Llama la atención que desde el regreso del público al estadio el Cádiz CF no es capaz de ganar en su campo. Le costaba pero lo conseguía cuando no había afición en la grada, pero después no sabe aprovechar el aliento de su fiel parroquia.