Arrasate: "El Cádiz CF es un equipo bien organizado"

El entrenador del Osasuna, Jagoba Arrasate, comentó el sábado 28 de agosto que su equipo intentará explotar sus armas en el partido contra el Cádiz CF de la tercera jornada de Liga con el claro objetivo de volver a ver puerta para llevarse los tres puntos del Nuevo Mirandilla (Carranza).

Osasuna, dijo se encuentra "con ganas de dar continuidad a lo que hicimos frente al Celta" ante un rival "diferente" que buscará la revancha tras la victoria rojilla del año pasado en la primera jornada por 0-2.

Arrasate aseguró en conferencia de prensa que es "muy difícil" robarle el balón al Cádiz CF o "hacerle transiciones" ya que, en iniciación, tanto el Osasuna como el conjunto gaditano no acostumbran a "exponerse" con la idea de tomar "pocos riesgos".

Del Cádiz CF destacó que "es un equipo bien organizado que tiene muy claro lo que tiene que hacer. Lleva años con las ideas claras y será un partido diferente que nos exigirá nuestra mejor versión".

El preparador del cuadro navarro celebró que su equipo haya conseguido ser "reconocible y fiable" en las dos primeras jornadas del campeonato y opinó que "va a más" y que posee margen de mejora con la única pega de no estar finos de cara a puerta.

"Budimir lleva tiempo con unas molestias y no llega, y Moncayola hoy ha entrenado, pero no tenía buenas sensaciones", respondió Arrasate al ser preguntado por las bajas de estos futbolistas, contratiempos que se unen a la lesión de larga duración de Kike Barja.

"Pueden jugar uno u otro, pero también juntos, algo que ya han hecho en pretemporada. Es verdad que tenemos tres delanteros en la convocatoria y tenemos diferentes opciones. A ver si acertamos en lo que queremos", explicó sobre la entrada de Kike García, Chimy Ávila y Barbero.

El míster dejó abierta la puerta de cara a futuras incorporaciones de aquí al final del mercado: "Viendo cómo está el fútbol y con el efecto dominó de otras ligas, sí puede haber alguna novedad. Nosotros pensábamos que lo teníamos todo, pero surgió la posibilidad de Manu Sánchez y ahora con la lesión de Barja hemos optado por traer a Ontiveros".

A su vez, el de Berriatua indicó que hasta el martes "puede haber alguna entrada o alguna salida. Espero que no, pero no me atrevo a decir que no vaya a haber novedades".

"Sabemos que tiene talento, buen uno contra uno, desequilibrio y entre todos debemos trabajar para que eso salga a relucir. Empezando por él y por mí, porque sabemos de lo que es capaz", apuntó sobre el último fichaje rojillo, Javi Ontiveros.

Sobre la amplia plantilla con la que cuenta el Osasuna, el técnico subrayó que "igual tenemos demasiada gente, pero hoy mismo tenemos tres bajas y la temporada es larga. Hemos optado por tener una plantilla más amplia hasta Navidad y luego ya veremos”