La enorme cantada de un ex portero del Cádiz CF

La nueva Primera División RFEF, la conocida hace poco como Segunda B, inició su andadura con la primera jornada de Liga que comenzó el viernes 27 de agosto. Y en la cita inaugural tuvo un papel protagonista un portero que llegó a pertenecer al Cádiz CF en tiempos recientes.

Dani Sotres fue jugador del Cádiz CF durante una temporada, la 2020/21, aunque no llegó a participar en un partido oficial con el conjunto amarillo porque salió cedido al Rayo Majadahonda, club que militaba en la categoría de bronce.

El cancerbero fue titular la pasada campaña en el cuadro madrileño (24 encuentros y 2.160 minutos sobre el césped) y después regresó a la disciplina del Cádiz CF, con el que ni siquiera inició la pretemporada.

La entidad cadista comunicó al portero que no contaba con él para el siguiente curso de los amarillos en Primera División y no tardaron en encontrar una solución. Dani Sotres tenía contrato con la entidad cadista hasta el 30 de junio de 2023, pero fue traspasado a coste cero a la Cultural Leonesa, con el que se comprometió por dos temporadas más una opcional.

El arquero fue titular con su nuevo equipo en el estreno de la Liga el último viernes de agosto. La Cultural jugaba en casa ante el Rayo Majadahonda (el anterior equipo del guardameta) y Sotres no estuvo afortunado al protagonizar una de esas jugadas absurdas que seguramente dará la vuelta por las redes sociales y llevará al futbolista a más de una comedura de coco.

De hecho, el twitter Out of Contex Football no tardó en hacerse eco de la jugada, de la que colgó una imagen procedente de la retransmisión de Footters.

Y es que el portero no acertó a golpear el balón en un despeje, volvió a errar cuando quiso hacerlo de nuevo y el delantero marcó a placer ante la desolación del último guardián de la meta, que en este caso cometió una equivocación que costó muy cara a su equipo.

Sotres sabía mejor que nadie que había cometido un fallo grosero. Ese gol fue el 0-1 y a Cultural acabó perdiendo 0-2. Nadie está libre de cometer un error y en esta ocasión le tocó al experimentado portero, que a sus 28 años acumula más de 200 partidos oficiales a lo largo de su carrera (llegó a debutar en Primera División) que ha desarrollado en varios conjuntos del fútbol español, además de recibir en su día la llamada de la selección española sub'21.