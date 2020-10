Akapo cambia su tendencia en el Cádiz CF

La lesión de Iza Carcelén ha dado un protagonismo a Carlos Akapo que no ha conocido en el Cádiz CF hasta ahora. El jugador trata de hacerse fuerte en el lateral derecho y derrumba algunas barreras psicológicas. Para empezar, su debut de amarillo en Liga la pasada campaña se produjo en la jornada 31ª y de los seis encuentros que disputó en esta competición, su equipo nunca ganó. Por lo tanto, ahora saborea la titularidad en Primera División y echándose a la espalda victorias de prestigio como las obtenidas sobre el Athletic de Bilbao y el Real Madrid.

El zaguero alicantino ha pasado este jueves por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde ha expuesto su momento y su pugna con Iza Carcelén, el jugador que antes de la lesión era el titular indiscutible. "Me llevo muy bien con él y es un amigo aquí. Al final cada uno tenemos distintos estilos de juego, pero es una pelea muy sana la que tenemos. Yo aprendo mucho de él y creo que él también de mí. Ha hecho una temporada muy buena el año pasado y espero que este año esté igual de bien. Esa competencia entre ambos nos viene muy bien", ha explicado en primer lugar.

La cuestión personal la valora de manera favorable. "Estoy encontrando mi nivel desde la pretemporada, que había hecho bastante buena. Lo que pasa es que tuve la mala suerte de tener que confinarme aquellos días en los que estuve parado. Ahora otra vez he vuelto a coger confianza, jugar en un partido tan importante como el del Madrid y, sobre todo, que la gente viera al Akapo que soy y que he sido siempre". Prefiere pasar página al éxito de Valdebebas para pensar en el Villarreal. "Hay que cambiar el chip. Hicimos un muy buen partido y tenemos que seguir haciendo lo mismo que en el anterior partido. Tenemos que correr, como nos dice el míster. Somos el Cádiz y tenemos que jugar a lo que estamos acostumbrados y lo que mejor sabemos".

Akapo no da pistas sobre el estilo que adoptará el equipo el domingo, si bien dice desconocerlo y recordaba lo sucedido antes del Real Madrid-Cádiz. "Hasta el día antes del partido no teníamos idea el planteamiento del míster. Cada equipo es un mundo y veremos con qué planteamiento saldremos el fin de semana. No nos va a fallar correr o estar bien atrás. Nuestro equipo va a luchar y pelear siempre. El planteamiento hará que cambiemos algunos jugadores, pero la intensidad y el juego muy parecido a lo que se vio contra el Madrid".

"Estamos recogiendo los frutos que sembramos y pienso que vamos a dar mucho de qué hablar esta temporada"

El conjunto de Emery llegará al Carranza después de jugar en la Liga Europa, si bien el lateral cadista tiene dudas sobre si es un aspecto beneficioso. "Muchas veces nos viene bien, pero no creo que nos favorezca mucho. Contra el Granada vinieron de jugar en Europa y se adelantaron en el marcador. El Villarreal tiene una plantilla muy amplia, pero no nos podemos fiar que planteen el partido a partir del viernes, porque entonces nos llevaremos una hostia".

Un análisis de la clasificación y de los rivales con los que ya se han enfrentado le lleva a decir lo siguiente: "Villarreal, Granada o Madrid son equipos en la élite que tienen plantillas muy amplias y de primer nivel. Si no está uno está otro. Hay que tenerles respeto a todos, no miedo. Nosotros tenemos que ir sin complejos. Pienso que muchos equipos -continuaba- no han visto al Cádiz y les sorprende. Osasuna, Villarreal o Madrid no se habían enfrentado a nosotros. Al fútbol hay que darle tiempo. Esto lleva un gran trabajo detrás y la gente puede opinar mucho y, a veces, opina sin saber. Tenemos que dejarnos que nos vean, que trabajemos. Estamos recogiendo los frutos de lo que hemos sembrado. Pienso que vamos a dar mucho de qué hablar esta temporada y con este tipo de juego espero que estemos hasta final de Liga dando guerra", ha concluido Akapo.