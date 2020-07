Carlos Akapo también ofreció sus sensaciones al finalizar la campaña y habló del ascenso y de su situación particular tras superar una larga lesión. "Mi caso ha sido un poco complicado, ya que la lesión era un hándicap y tenía que recuperarme", de cara a poder pelear el puesto con Iza Carcelén.

Recordó que "mis primeros minutos fueron en Asturias en Copa y luego he tenido poca participación, pero lo colectivo cubre el resto y con eso me quedo". En la misma línea agregó que "este último mes me ha venido muy bien para regresar fuerte y competir con el mismo nivel que los compañeros".

Akapo ha jugado "contra Elche, Alcorcón, Oviedo o Fuenlabrada y me he vuelto a sentir futbolista". "Me quedo con este último mes por jugar y en lo colectivo logramos un ascenso. Que es lo máximo".

Sobre el hecho de jugar en Primera, el defensor explicaba que "ya lo conozco, porque lo hice con el Huesca". "El Cádiz cae muy bien y es un reto muy grande el hacerlo con este equipo para lograr permanecer" en la categoría.

La escasa participación de Akapo provoca que su continuidad en el proyecto sea ahora mismo una incertidumbre, sobre todo de cara a una exigente campaña en la élite.