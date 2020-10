Jeremías Conan Ledesma está siendo una de las sensaciones de un Cádiz CF que firma el mejor arranque de su historia en Primera División, como en la temporada 1987/88. El portero cedido por Rosario se adapta con suma rapidez al fútbol europeo y al conjunto amarillo.

Ledesma pasó por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal después del entrenamiento desarrollado el miércoles 21 de octubre.

Su nombre futbolístico: "Conan también es mi nombre. Me llamo Jeremías Conan Ledesma. En varios lugares también me conocen por Conan, así que si me quieren llamar así está bien, es agradable".

Sensaciones: "He estado muy cómodo estos tres partidos en los que he participado. Es importante brindar apoyo y tranquilidad al equipo, creo que lo pude lograr y quiero seguir en el mismo camino con el objetivo de ayudar a que los resultados sean positivos".

Sucesión de buenas noticias: "Uno nunca se imagina que en diez días iba a pasar cosas en mi vida como jugar contra el Real Madrid y ser citado para la selección argentina. Para cualquier deportista que lo llame su país es lo más importante que le puede pasar. Nunca esperé algo así en tan pocos días, pero es algo que llegó y lo abracé fuerte porque es algo muy satisfactorio”.

Relevo de Alberto Cifuentes: "Cuando vine al Cádiz CF siempre dije que hay que competir de manera sana y el técnico es el que toma la decisión de quién juega. Tengo agradecimiento a Cifuentes porque él como capitán de me dio la bienvenida de manera excelente y eso fue bueno para integrarme más rápido al grupo. Después pasé por el covid y todo fue muy rápido".

Coronavirus: "Estamos pasando algo a nivel mundial que es muy triste, nos cambió la vida a todos. No estuve muy mal en síntomas pero sí pesó estar encerrado y lejos de mi familia. Pero ya pasó, estoy centrado en dar lo mejor al equipo".

Diferencias entre el fútbol argentino y el español: "Allí hay más contactos, más agresividad en el uno contra uno, acá es más técnico por la calidad de jugadores que hay en Europa. También aquí hay VAR, en Argentina no lo hay".

Sus cualidades: "Mi punto fuerte es la fuerza de piernas. Hay partidos en los que se puede salir y otros no, depende del momento de cada partido. El fútbol argentino me hizo madurar mucho y eso me hace adaptarme con rapidez. Con el paso de los meses iré sintiendo mejor si me toca jugar y veré qué estilo es mejor para el fútbol español".