Rafael Alberti protagoniza el cartel del partido entre el Cádiz CF y el Villarreal

Tras la histórica victoria sobre el Real Madrid, el Cádiz CF ya centra su atención en el partido contra el Villarreal de la séptima jornada de Liga, programado para el próximo domingo 25 de octubre en el estadio Carranza a partir de las cuatro de la tarde.

La entidad cadista prosigue con su campaña 'Una provincia con arte' por la que dedica el cartel de cada encuentro a una persona nacida en territorio gaditano que haya destacado en el mundo del arte.

Lola Flores, Rocío Jurado y Paco de Lucía protagonizaron los carteles de las tres primeras citas en casa, y para la cuarta ha elegido a Rafael Alberti.

Una silueta del insigne poeta portuense, junto a uno de sus poemas, ocupa el cartel del encuentro entre los dos conjunto amarillos, separados en la clasificación por un solo punto: diez suma el Cádiz CF en la quinta plaza y 11 el Villarreal en la segunda.

La preparación el partido Cádiz CF - Villarreal

El universo del Cádiz CF vive días de felicidad tras la victoria cosechada en el terreno del Real Madrid en el encuentro de la sexta jornada disputado el pasado sábado 17 de octubre.

El triunfo, más que merecido, supone un hito en la historia del Cádiz CF al tratarse del primero que consigue en feudo madridista. El conjunto amarillo disfruta el momento a tope pero sin perder el norte porque al fin y al cabo no dejan de ser tres puntos y todavía quedan muchos por sumar para poder hacer realidad el objetivo de la permanencia. La Liga no se detiene. No hay margen para celebraciones.

La plantilla cadista, con la sonrisa de oreja a oreja, empieza la semana con la mente puesta ya en el partido contra el Villarreal, programado para el próximo 25 de octubre en el estadio Carranza.

El plan de trabajo diseñado por el Cadiz CF para preparar el envite del séptimo capítulo liguero es el siguiente:

Lunes 19 de octubre: entrenamiento

Martes 20: descanso

Miércoles 21: entrenamiento (10:30 horas)

Jueves 22: entrenamiento (10:30)

Viernes 23: entrenamiento (10:30)

Sábado 24: último entrenamiento de la semana.

Todas las sesiones se llevarán a cabo a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real). El Cádiz CF tiene más tiempo que si rival para preparar el encuentro, ya que el Villarreal disputa el jueves 22 el partido inaugural de la Liga Europa frente al Sivasspor turco.