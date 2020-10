Fali, a Benzema: "Karim, ¿qué perfume usas, tío?"

El Cádiz CF dio la campanada con una victoria en el terreno del Madrid que no entraba en los pronósticos de casi nadie. Alguna vez tenía que ser la primera y el 17 de octubre de 2020 ya es una fecha que forma parte de la historia del club.

Uno de los protagonistas de la hazaña fue Fali. El zaguero se estrena esta temporada en Primera División y en su cuarto partido en la máxima categoría tuvo enfrente nada menos que el conjunto blanco.

Todo debutante en Primera sueña jugar contra los mejores equipos y jugadores. Fali cuajó una excelente actuación que le valió para formar parte del once ideal de la sexta jornada.

El valenciano tuvo ofertas en para salir en verano, en especial una del Almería, pero prefirió quedarse en el Cádiz CF convencido de poder aportar su grano de arena en el objetivo de la permanencia.

Fali fue objeto de un exhaustivo seguimiento por las cámaras del programa El Día después, de Movistar, durante el duelo en Valdebebas. Lo más llamativo fue el sonido que emitía el futbolista cada vez que despejaba el balón. ¡Upa!, soltaba en cada acción.

El jugador del Cádiz CF pasó por micrófonos de El Larguero, de la Cadena Ser y, con su habitual espontaneidad, fue preguntado por ese peculiar sonido y contó alguna anécdota que sucedió durante el desarrollo del encuentro disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Al defensa le tocó marcar a Karim Benzema, la principal referencia ofensiva del Real Madrid.

El central fue preguntado si el francés le miraba cuando emitía ese sonido, pero Fali contó que lo pasó en realidad: "Me miró cuando le dije que qué perfume usaba. ¡Hombre que si se lo dije!, ¿tú sabes lo bien que olía este tío. ¿Qué colonia usa este tío, me cago en diez? Me miró con una cara diciendo ‘¿tu eres tonto o qué, chaval?¡ Huele bien”. Genio y figura, con naturalidad.

Fali explicó en qué momento le hizo esa pregunta al ariete galo. "Hubo una acción en la que le paro la carrera le choco para que no corra, y cuando después le doy la mano es cuando le digo Karim ¿qué perfume usas, tío? Se me quedó mirando, yo creo que ni me entendió como diciendo ¿este tío que dice?".

Y apuntó algo más el zaguero. "Se lo dije a mis compañeros, luego salió Jovic y era igual, cuando corría un aroma que salía. Era una brutalidad eso, me cago en diez".

Fali pasó también por los micrófonos de El Día Después y allí contó lo bien que olían los jugadores del Real Madrid. "Todos olían bien, llegué al vestuario y se lo comenté a mis compañeros". El central fue saludado por Gerard López, a quien tuvo de entrenador en el Barcelona B durante dos temporadas. El técnico le dijo a Fali que "es el trabajo a la humildad, a la profesionalidad, a dejarse la piel en el fútbol, ver cómo ha salido de abajo y verle competir en Primera es una alegría inmensa".