Los últimos hitos del mapa de Gades en Cádiz

La apertura de puertas al público del testaccio haliéutico en el sótano del Centro de Transferencia Empresarial El Olivillo, esa gran montaña de residuos que llegó a alcanzar unos 20 o 30 metros de altura avistándose a lo lejos junto a los grandes monumentos de la ciudad es el último hito que se suma al mapa de Gades en Cádiz. Porque Gades era monumental, y aunque buena parte de sus nobles edificios no está entre nosotros, la ciudad romana sigue dibujándose y reivindicándose bajo nuestros pies. Aquí agunos de los últimos hitos o hallazgos.

Casa del Obispo

La Casa del Obispo, que contiene importantes restos romanos, reabrió sus puertas el pasado septiembre de la mano de Orgullos@s de nuestra historia a falta de un 15 por ciento del yacimiento, que estaría listo en una siguiente fase de recuperación que el Ayuntamiento de Cádiz anunció para 2026. Precisamente esta zona aún clausurada corresponde a restos de época romana, como son las cisternas de época republicana, parte de unas cisternas romanas y la base de un edificio monumental de los que daban forma a este importante complejo salutífero de Gades. El yacimiento arqueológico presenta ahora un nuevo recorrido museográfico a la inversa, al sumarse la tumba fenicia del siglo VI bajo el espacio Entre Catedrales y la entrada por esta zona (ahora en obras). Se ilustra en los tres vídeos con recreaciones en 3D de cómo sería el este conjunto de templo o templos, el origen y los diferentes usos. Una información que se completa con varios paneles y una exposición con ilustraciones de Fabio Castro sobre la vida en aquel santuario y la relación de los ciudadanos de la época con sus deidades y con las salutíferas aguas gaditanas.

Novedades del Teatro Romano

En enero está previsto que arranquen por fin las obras de ampliación del Teatro Romano de Cádiz, que han sido adjudicadas a la empresa Arcobeltia Construcciones S.L., por 2,88 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses. Este proyecto se centrará en la Posada del Mesón, construcción del siglo XVII, mejorando la zona de recepción de los visitantes y en la reordenación del acceso al Teatro Romano de Cádiz, con el fin de reestructurar los recorridos de visita y acoger a los usuarios del enclave arqueológico de la capital gaditana en un espacio más adecuado a sus valores.

El libro de Gades: la única monografía

Tras décadas de excavaciones y hallazgos importantes, en septiembre se publicó por parte de la UCA en colaboración con la Junta y el Ayuntamiento de Cádiz una obra monográfica que por primera vez cuenta la historia completa de este momento esplendoroso de nuestro pasado, cuando llegó a convertirse en una de las grandes urbes del Imperio, el antes, el durante y el después. Se titula 'Gades, municipium civium romanorum. De los Balbo a Avieno', y cuenta con la participación de más de cuarenta expertos de múltiples perfiles en arqueología e historia antigua, entre los que figuran quince catedráticos de la UCA y más de diez universidades españolas, que le han imprimido a la pieza editada por la UCA un enfoque multidisciplinar. Consta de 28 capítulos que abordan cuestiones como la recuperación de la ciudad romana, la importancia del año 1980; el contexto histórico temporal; su topografía y urbanismo y la mirada cultural de la ciudad.

Últimos hallazgos:

Gades no deja de sorprendernos bajo el suelo que pisamos y aunque son muchos los anhelos de encontrar vestigios de su foro, su anfiteatro y otros testigos de su imponente monumentalidad, estos son los últimos hallazgos que han tenido lugar en la ciudad, que han venido igualmente a confirmar la existencia de importantes edificios.

La mayor colección de epitafios romanos:

El conocimiento sobre el mundo funerario en Gades y algunos de sus ilustres personajes fue posible gracias al hallazgo de la mayor colección epigráfica de época romana en el solar del chalé de la Porteña, en Bahía Blanca. Se trata de más de 500 fragmentos epigráficos pertenecientes a unas 268 placas de mármol, de los que se han podido identificar hasta 95 nombres de personas enterradas en los monumentos funerarios, algunos de gran relevancia de la sociedad aristocrática gaditana. Esta colección fue localizada junto a los restos de un edificio cuya principal hipótesis apunta a la funcionalidad de capilla, donde se daba culto a una deidad femenina que parece tratarse de la diosa Isis o Venus. Este conjunto de lápidas, enterramientos, columbarios, fosas y restos de una capilla podría responder a lo que se denomina "colegio funerario" en época romana.

En este mismo solar fue descubierto un columbario que fue trasladado al parque de Kotinoussa para su puesta en valor. Se trata de una estructura de importantes dimensiones que estaba dedicada al enterramiento colectivo mediante incineración en urnas dentro de nichos funerarios.

Un dique y unas canteras romanas

Precisamente el libro 'Gades, municipium civium romanorum. De los Balbo a Avieno' saca a la luz dos hallazgos que se documentan en esta obra como son uno de los diques ubicados en el actual Valcárcel, que formaba parte del gran sistema portuario y toda su red de embarcaderos, diques y atarazanas a lo largo de la costa, ya que Gades se dividía en dos islas hasta probablemente la época medieval. Un dique que responde a una zona de resguardo de las embarcaciones para cuando venía mar de leva en esta zona tan expuesta al mar.

También saca a la luz este libro un nuevo frente de cantera de época alto imperial en un solar de la Alameda, a una cota de 5 metros de profundidad, de la que se extraían los grandes bloques de piedra ostionera para construir los grandes edificios de Gades. Presenta una ejecución en grada, con sillares escuadrados listos para su extracción, así como las líneas preparatorias de la siguiente grada, que nunca llegó a completarse. Tras su abandono, se fue cubriendo con una potente duna de varios metros de potencia.