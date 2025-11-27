Uno de los grandes diques romanos de Gades se situaban a la altura de Valcárcel

Imagen del dique que sobresale en la isla de Kotinoussa, a la altura del actual Valcárcel, en la Ilustración de Gades que irá a la colección permanente del Museo de Cádiz

Gades debió dotarse de un gran sistema portuario, con toda una red de embarcaderos y diques a lo largo de la costa de una urbe que, como se constató hace ya unos años, se dividía en dos islas hasta probablemente la época medieval, lo que vino a revolucionar la topografía urbana de la ciudad. Los estudios geoarqueológicos en el entorno de Valcárcel a partir de 2018 que fueron coordinados por el catedrático de la UCA Darío Bernal confirmaron que el estrecho que separaba las dos islas, Erytheia y Kotinoussa, era bastante amplio y navegable, y mucho más profundo de lo planteado hasta la fecha, de unos 25 metros. En este contexto, adopta todo el sentido el hallazgo de este posible muelle ubicado en el actual Valcárcel, en lo que tradicionalmente se ha nominado Canal Bahía Caleta y que los arqueólogos prefieren llamar estrecho interinsular.

Según contaba el profesor de la UCA y arqueólogo José Juan Díaz en una visita guiada a la exposición sobre Gades en el Museo de Cádiz con motivo del Día del Patrimonio, "este dique responde a una zona de resguardo de las embarcaciones para cuando venía mar de leva en esta zona tan expuesta al mar", explicó mientras mostraba la ubicación de este dique en el gran vinilo del mapa de la ciudad romana de Gades, que pasará a formar parte de la colección permanente de la pinacoteca provincial, en sustitución del antiguo plano.

Este nuevo estudio, del que se publica un artículo en el libro 'Gades. Entre los Balbo y Avieno', recoge que los gaditanos, que vivieron en época fenicia, púnica y romana en islas, pues no estaba cegado el canal como se pensaba, contaban con un sistema de comunicación que debía ser en barco, haciendo referencia a los hallazgos del otro "posible cantil portuario en la calle San Juan", ya musealizado, junto al que puede verse un dique seco para la construcción naval en época de la Segunda Guerra Púnica, así como a la posible existencia de instalaciones habilitadas para la construcción y reparación de barcos en Cádiz. Esta era la lógica consecuencia de su incontestable poderío naval, afirma el artículo, de lo que no hay mucha evidencia arqueológica, pero verificada gracias a los autores clásicos.

De hecho, teniendo en cuenta los vientos y la orientación del paleocanal, un puerto seguro en esta zona requeriría una protección adicional que "se podría haber construido en la parte sur del estrecho", recoge el artículo.

Este estudio se sustenta en las prospecciones arqueológicas que se realizaron y llegaron a unas cotas de profundidad jamás alcanzadas en Cádiz: 50 metros en tres perforaciones distintas con tubos de unos nueve centímetros de diámetro que permitieron llegar al fondo del paleocanal, o en otras palabras, a la roca madre.

Una investigación, añaden los expertos, que ayuda a comprender los textos de Plinio y Estrabón que se referían a este territorio en plural, como las Gadeiras: “Eran aún islas en su época”.