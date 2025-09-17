Un libro reúne por primera vez todas las piezas del puzzle de Gades

Hablar de Gades es hablar de las numerosas intervenciones arqueológicas, investigaciones y grandes hallazgos realizados a partir de los años 80. Es hablar de una ingente cantidad de conocimiento, "de las mil piezas de un puzzle" que por fin hoy se unen en una obra monográfica que por primera vez cuenta la historia completa de este momento esplendoroso de nuestro pasado, cuando llegó a convertirse en una de las grandes urbes del Imperio, el antes, el durante y el después. Una obra que bajo el título 'Gades, municipium civium romanorum. De los Balbo a Avieno', se ha presentado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cádiz, de la mano de sus artífices y de todas las instituciones colaboradoras.

La concejala de Cultura, Maite González, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, no dudaron en dar el sí quiero a esta propuesta de compilar en un libro este importante capítulo de la historia de Cádiz, "una de las ciudades hispanas de las que más se ha contado", narró el arqueólogo municipal, José María Gener, cuando junto al catedrático de Arqueología, Darío Bernal, le propusieron la idea de aprovechar la semana de Orgullos@s de nuestra historia para hacer realidad este trabajo. El resultado es una obra de más de 714 páginas "que es un legado que permanecerá para siempre, un puente que conecta con el pasado, el presente y el futuro de la misma, que permite fortalecer el sentido de pertenencia y que ofrece una nueva forma de mirar y entender Gades", desgranó la edil de Cultura, en esta cita que también contó con la participación del alcalde, el rector de la UCA, Casimiro Mantell y la directora del Museo de Cádiz, Laura Esparragosa, que es la editora científica del libro junto a Gener y Bernal.

Y es que ha contado con la participación de más de cuarenta expertos de múltiples perfiles en arqueología e historia antigua, muchos de ellos presentes en el acto de presentación, entre los que figuran quince catedráticos de la UCA y de más de diez universidades españolas, que le han imprimido a la pieza editada por la UCA un enfoque multidisciplinar "desde el libre pensamiento de cátedra, pues también aparecen opiniones encontradas". Uno de los puntos más interesantes es que puede acceder todo el mundo a través de este enlace.

Estructura y temática

De desgranar la estructura de la obra que da una visión general del Cádiz romano se encargó Darío Bernal, quien habló de cuatro bloques distribuidos en 27 capítulos, el primero de los cuáles se ha centrado en la recuperación de la ciudad romana, la importancia del año 1980 y el hallazgo del Teatro Romano como gran revulsivo, momento a partir del cuál se multiplicaron las excavaciones. El segundo bloque ahonda en el contexto histórico-temporal, pues "Gades no fue declarada romana hasta el año 206, así que se hablan de las dos etapas, la más compleja que fue anterior, y la más esplendorosa, a partir del siglo I y II d.C, pues se convirtió en una ciudad de gran nivel, todo el mundo la conocía".

El tercer bloque, de once capítulos, recorre su topografía y urbanismo, realizando una disección de aquella nueva ciudad o neápolis con todos los hallazgos producidos, además de presentar una síntesis del Teatro Romano y su relevancia, de repasar la religión y los seis templos que presumiblemente existían en Gades, la Vía Augusta, el acueducto o la necrópolis, entre otros muchos aspectos. Destaca en este apartado "la descripción de un clérigo gaditano del siglo VII" o el hallazgo de "la escalera de un dique en las excavaciones de Valcárcel", dijo a modo de detalle. El cuarto bloque, que ofrece una mirada cultural de la ciudad, resume los principales conjuntos de cultura material, mientras que un último apartado hace una selección de fuentes literarias grecolatinas.

Una obra que ha sido posible gracias al trabajo de los técnicos y arqueólogos de la ciudad, a los que José María Gener hizo un guiño, así como a los numerosos investigadores que no solo han dedicado estos seis meses durante los cuáles se han trabajado en esta pieza, insistió el rector de la UCA, sino "años y años de trabajo e investigación". Puso el punto y final el alcalde, quien explicó que el conocimiento de 'Gades, municipium civium romano' permitirá "generar un futuro mejor", pues el "conocimiento de nuestra historia permite mejorar la ciudad".