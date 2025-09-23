Una exposición inédita sobre Gades exhibe más de 400 piezas del Museo de Cádiz en la Casa Pinillos

Más de 400 piezas procedentes de unas 60 excavaciones o yacimientos de época romana de Cádiz dan forma a la primera exposición monográfica sobre Gades en la Casa Pinillos, del Museo Provincial de Cádiz. Una de las épocas doradas de esta urbe, que llegó a convertirse en una de las más importantes de Hispania y todo el Imperio y de los principales puertos comerciales de Occidente, se desgrana por fascículos, en las centenares de piezas que en su mayoría han sido restauradas y exhibidas por primera vez para ilustrar la muestra ‘Urbs Ivlia gaditana. Desempolvando su pasado', que podrá verse hasta el 1 de marzo, y con la que la Junta de Andalucía participa en el Festival Cádiz Romana que pone en marcha el Ayuntamiento de Cádiz.

La exposición responde a una importante selección entre los abundantes y valiosísimos fondos de la pinacoteca provincial desde la época tardo-púnica (finales del siglo III a. C), hasta el siglo VII d.C., que se ha traducido en un "trabajo muy largo y común", ha expresado la directora del Museo, Laura Esparragosa, que junto al catedrático de Arqueología de la UCA Darío Bernal han comisariado la muestra a cuya concurrida inauguración han acudido la consejera de Cultura, Patricia del Pozo; la delegada del Gobierno de la Junta, Mercedes Colombo; la delegada territorial de Cultura y Deporte, Tania Barcelona; el alcalde de Cádiz, Bruno García; la concejal de cultura, Maite González y la presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, entre numerosos representantes de la UCA, técnicos del Museo, de la Delegación y del Ayuntamiento implicados en la puesta en marcha del ambicioso proyecto.

Patricia del Pozo ha destacado que entre los grandes hitos de esta muestra figuran "la reapertura de Casa Pinillos como espacio expositivo y así retomar el programa de exposiciones temporales en este espacio", así como la recuperación y exhibición a la ciudadanía de muchas de estas piezas nunca vistas hasta ahora y que "han sido restauradas en los talleres del Museo de Cádiz para la ocasión, poniendo de manifiesto que los programas de difusión de las colecciones museísticas andaluzas se diseñan en paralelo a los de conservación e investigación, garantizando así la salvaguarda de los valiosos fondos patrimoniales”.

Por su parte el alcalde de Cádiz agradeció el esfuerzo de la Junta, en respuesta "a la búsqueda de aliados para la fortaleza de la cultura, encontrando mucho apoyo en instituciones como esta, así como en en la ciudadanía, de la que estamos obteniendo mucha participación porque se sienten orgullosos de su pasado".

Una alianza que han subrayado todos los representantes de las diferentes instituciones públicas participantes como Darío Bernal, que ha sido el encargado de descifrar los contenidos de "esta primera exposición monográfica de Gades, con fondos exclusivamente de Cádiz capital, pese a que el territorio de Gades era más extenso". De hecho, ha incidido fundamentalmente en el largo periodo que abarca la muestra, alrededor de 1.000 años desde el III a.C. al siglo VII d.C.; en la importancia de Gades en la época, "pues supuso la ventana al mundo desconocido"; en el espíritu colectivo de un trabajo en el que han participado más de cincuenta investigadores, "sin olvidarme de la labor de los arqueólogos profesionales liberales que han participado cediendo información" y la "sostenibilidad que tanto le preocupa a la directora del Museo", pues se va van a rescatar piezas como una gran ilustración de 4x2 metros de cómo era Cádiz hace 2.000 años realizada por Albert Álvarez Marsa, que sustituirá al antiguo mural de la pinacoteca. También se integrará en la colección permanente de la sala romana del Museo la reproducción de un relieve de votivo del templo de Hércules Invicto que representa "la única escena de almadraba conocida en época romana" cuyo original se encuentra en el Museo Ostiense de Italia y que ha sido ejecutada a través de fotogrametría 3D. El catálogo se presentará el próximo mes de noviembre.

Una mujer observa las ánforas romanas que se exponen en Casa Pinillos / Julio González

Un ancla romana única, el primer retrato de un gaditano o una urna egipcia

Entre las piezas seleccionadas, Darío Bernal ha destacado un ancla romana en plomo, decorado con motivos zoomórficos (delfines) y antropomorfos, destinados a propiciar suerte en la travesía y solo se conoce una pieza similar en todo el Mediterráneo Occidental. También se expone un anillo de oro, de la misma centuria, con la representación de una persona pescando con caña sobre una embarcación muy estilizada y un mar de olas esquematizadas, rememorando así los oficios vinculados con el mar que caracterizaron a Gades durante toda su historia, y una caja de ámbar decorada con tres rostros masculinos, de diferentes edades y datada en la misma época.

Procedente de los talleres de Menfis, puede verse una urna egipcia de similar cronología que fue reutilizada como urna cineraria en la necrópolis y de la que se conocen una decena en Cádiz, poniendo de manifiesto el comercio de objetos de lujo entre Gades y el Mediterráneo Oriental.

De época tardoantigua, se expone la inscripción funeraria de un clérigo (siglo VII d. C.), Florianus, que vivió 23 años y que falleció en el año 670, siendo "la inscripción romana más tardía de las hoy conocidas en Gades", que ilustra la existencia de monasterios o basílicas activas en la ciudad en época visigoda, en las inmediaciones de la Casa del Obispo. Y llama la atención asimismo la imagen de un senador gaditano, Lucio Cornelio Pusión, "que era de Cádiz, hizo una carrera meteórica en Roma y cuya estatua se conserva en el Museo Nacional Romano, tratándose del primer retrato de un gaditano, de época de Nerón".

También se ha puesto en valor un yacimiento con pinturas romanas que apareció en la Caleta por parte de un alumno de máster de la UCA, y se introducen dos ilustraciones de otra alumna restituyendo un taller alfarero del I a.C. y la actividad de una ornatrix o esteticién actual.

Recorrido y secciones

Nada mas emprender el recorrido narrado de una forma divulgativa, salpicado de anécdotas y curiosidades se muestra la fusión de culturas fenicia y romana de los primeros momentos, con un Gades bilingüe en época neopúnica, tras lo que se ahonda en la relevancia de Cádiz como punto de llegada y salida de las rutas comerciales marítimas y terrestres. A continuación, hace hincapié en la época más brillante de Gades, vinculada a la hegemonía de la influyente familia de los Cornelios Balbos, que, entre los siglos I a. C y II d.C, impulsaron la construcción de la ciudad nueva (Neápolis), engrandeciéndola con edificios monumentales al tiempo que mejoraba el estatus de la ciudad en el Imperio.

También se incide en la religión, en la vida cotidiana -los oficios y las viviendas o domus-, así como en la industria y el comercio. A continuación, revela el cosmopolitismo de Gades, ciudad portuaria a la que llegaban productos de todo el mundo, y recorre su necrópolis -una de las más importantes de Hispania-, para finalizar retratando cómo se produjo la transición hacia la Antigüedad Tardía, años en los que la ciudad experimentó una progresiva decadencia, que, sin embargo, no propició un abandono inmediato.