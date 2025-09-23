Qué en ver este martes en Gades Romana: horario de rutas, conferencias, catas, exposiciones y actividades en Cádiz

La programación de Gades Romana sigue este martes en Cádiz con charlas y conferencias, así como rutas, catas y exposiciones, a las que se suma una más desde hoy. Se trata de la exposición ‘Urbs Ivlia Gaditana. Desempolvando su pasado’, organizada por el Museo de Cádiz y la Universidad de Cádiz, que se inaugura a las 11:00 horas en la Casa Pinillos, en la Plaza de Mina.

Qué ver en Gades Romana este martes 23 de septiembre

17:00 horas. Charla 'Eros y Psique. Género, sexualidad y sexo en el mundo clásico'. Calle Ancha 16.

Calle Ancha 16. 18:00 horas. Ruta guiada a pie 'Siguiendo las huellas romanas'. Domus Balbi (Plaza San Antonio). Inscripciones en la oficina de turismo.

Ciclo de Conferencias 'Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia'

18:30 horas.Conferencia 'Personajes ilustres nacidos en Gades: Los Balbo, Moderato, Columela'. Ponente: Sandra Ramos Maldonado, catedrática de Filología Latina en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Cádiz.Teatro del Títere La Tía Norica.

19:30 horas. Conferencia: 'El Teatro de Balbo: principal testimonio de la romanidad de Cádiz'. Ponente: Juan de Dios Borrego de la Paz. Doctor/a por la Universidad de Córdoba (ESP) con la tesis La génesis del modelo arquitectónico teatral en la Bética. El teatro romano de Cádiz (2013). Teatro del Títere La Tía Norica.

21:00 horas. Escenificación de recreación histórica 'La medicina y su entorno natural en Gades'. Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica. Patio Casa del Obispo (C. Miguel Lainez Capote). Entrada gratuita hasta completar aforo (80). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 16 invitaciones adicionales por orden de llegada.(Entrecatedrales).

22:00 horas. Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar 'Cocina romana y los usos del garum en la gastronomía romana "Ars Culinaria"'. Cata técnica de distintas elaboraciones culinarias romanas como moretum, pullmentum, lengua con oxygarum, caballa alejandrina y dulcia doméstica. La degustación estará acompañada de maridaje de Vino ecológico con crianza biológica bajo de velo de flor (Variedades de perruno, cañonazo, barceloné, mantúo y palomino) y vino de violetas. Junto con el panis crustullum y panis quadratus.(Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina. Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€. Compra en: www.arqueogastronomia.com/cadizromana.

Exposiciones

Lugares visitables

Yacimiento arqueológico Gadir Calle San Miguel 15. Horarios del 22 al 25 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas. Del 26 al 28 septiembre: no visitable.

Yacimiento arqueológico Teatro Romano. Theatrum Balbi . Horario: de 11:00 a 24:00 h. Calle Mesón 11.

Yacimiento arqueológico factoría de Salazones. Horario: de lunes a jueves, de 10 a 14 h.Viernes: de 18 a 20 h. Sábados: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle Sacramento 16.

Yacimiento arqueológico Necrópolis de Gades. Horario: de 9:00 a 23:00 h. Parque de Erytheia, Av. Constitución de 1812.

Ruinas del acueducto romano de Gades. Horario: visitable sin horario. Plaza Asdrúbal 1.

Enclave Arqueológico Gades: Columbarios Horario: viernes de 18 a 20 h. Sábados y domingos:: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle General Ricardos 5.

Tematización romana de la ciudad