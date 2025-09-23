Qué en ver este martes en Gades Romana: horario de rutas, conferencias, catas, exposiciones y actividades en Cádiz
La cita suma desde hoy la exposición ‘Urbs Ivlia Gaditana. Desempolvando su pasado’, organizada por el Museo de Cádiz y la UCA
El Acueducto y la calzada en Cádiz Romana: Una exposición para comprender la grandeza de Gades
La programación de Gades Romana sigue este martes en Cádiz con charlas y conferencias, así como rutas, catas y exposiciones, a las que se suma una más desde hoy. Se trata de la exposición ‘Urbs Ivlia Gaditana. Desempolvando su pasado’, organizada por el Museo de Cádiz y la Universidad de Cádiz, que se inaugura a las 11:00 horas en la Casa Pinillos, en la Plaza de Mina.
Qué ver en Gades Romana este martes 23 de septiembre
- 17:00 horas. Charla 'Eros y Psique. Género, sexualidad y sexo en el mundo clásico'. Calle Ancha 16.
- 18:00 horas. Ruta guiada a pie 'Siguiendo las huellas romanas'. Domus Balbi (Plaza San Antonio). Inscripciones en la oficina de turismo.
- Ciclo de Conferencias 'Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia'
- 18:30 horas.Conferencia 'Personajes ilustres nacidos en Gades: Los Balbo, Moderato, Columela'. Ponente: Sandra Ramos Maldonado, catedrática de Filología Latina en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Cádiz.Teatro del Títere La Tía Norica.
- 19:30 horas. Conferencia: 'El Teatro de Balbo: principal testimonio de la romanidad de Cádiz'. Ponente: Juan de Dios Borrego de la Paz. Doctor/a por la Universidad de Córdoba (ESP) con la tesis La génesis del modelo arquitectónico teatral en la Bética. El teatro romano de Cádiz (2013). Teatro del Títere La Tía Norica.
- 21:00 horas. Escenificación de recreación histórica 'La medicina y su entorno natural en Gades'. Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica. Patio Casa del Obispo (C. Miguel Lainez Capote). Entrada gratuita hasta completar aforo (80). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 16 invitaciones adicionales por orden de llegada.(Entrecatedrales).
- 22:00 horas. Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar 'Cocina romana y los usos del garum en la gastronomía romana “Ars Culinaria”'. Cata técnica de distintas elaboraciones culinarias romanas como moretum, pullmentum, lengua con oxygarum, caballa alejandrina y dulcia doméstica. La degustación estará acompañada de maridaje de Vino ecológico con crianza biológica bajo de velo de flor (Variedades de perruno, cañonazo, barceloné, mantúo y palomino) y vino de violetas. Junto con el panis crustullum y panis quadratus.(Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina. Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€. Compra en: www.arqueogastronomia.com/cadizromana.
Exposiciones
- Exposición 'De Roma a Gades, Ruta marítima' de Paula Alenda y Alfredo Candela. Verja del Muelle, Paseo de Canalejas.
- Exposición 'GADES COFRADE, el imperio romano en la Semana Santa de Cádiz'. Fundación Cajasol. Plaza San Antonio 14.
- Exposición 'Diario de Gades'. Paseo de Canalejas.
- Exposición 'VRBS IVLIA GADITANA'. Horario: de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h. Domingo: de 10 a 15 h. Museo de Cádiz - Casa Pinillos. Plaza de Mina.
- Exposición 'El acueducto y la calzada de Gades'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Torreón de la Puerta de Tierra.
- Exposición 'Ars Culinaria, Garum y Crustullum'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Calle Ancha.
- Exposición 'PlayGades'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Casa de la Juventud
- Exposición 'Ritual funerario romano y hallazgos arqueológicos en Gades'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Castillo de Santa Catalina.
- Exposición 'Rituales funerarios en Gadir y Yacimiento Arqueológico Casa del Obispo'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Entrecatedrales y Casa del Obispo.
Lugares visitables
- Yacimiento arqueológico Gadir Calle San Miguel 15. Horarios del 22 al 25 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas. Del 26 al 28 septiembre: no visitable.
- Yacimiento arqueológico Teatro Romano. Theatrum Balbi. Horario: de 11:00 a 24:00 h. Calle Mesón 11.
- Yacimiento arqueológico factoría de Salazones. Horario: de lunes a jueves, de 10 a 14 h.Viernes: de 18 a 20 h. Sábados: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle Sacramento 16.
- Yacimiento arqueológico Necrópolis de Gades. Horario: de 9:00 a 23:00 h. Parque de Erytheia, Av. Constitución de 1812.
- Ruinas del acueducto romano de Gades. Horario: visitable sin horario. Plaza Asdrúbal 1.
- Enclave Arqueológico Gades: Columbarios Horario: viernes de 18 a 20 h. Sábados y domingos:: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle General Ricardos 5.
Tematización romana de la ciudad
- Interpretación del Faro Romano de Gades Monumento arquitectónico de 13,50 metros de alto por 16,56 metros de ancho, interpretando el elemento que guiaba las rutas de la navegación de Cádiz-Roma, y especialmente el acceso al puerto de Gades. Plaza de la Constitución, Puerta de Tierra.
- Monumento Cádiz Romana. Realizado por ARTECAD, en recuerdo del poder del imperio romano en Gades. Plaza de San Antonio.
- Domus Balbi. Realizado por ARTECAD, se trata de una instalación arquitectónica acompañada de una propuesta floral y expositiva dedicada a la familia de los Balbo. Además, incluye la creación de la escultura de Lucio Cornelio Balbo el Mayor, inexistente hasta ahora en la ciudad. Plaza de San Antonio.
- Rotonda Lucio Cornelio Balbo el Menor. Se ensalzará la escultura que preside la rotonda mediante una instalación artística floral de forma piramidal en la fuente, acompañada de pendones en las farolas y dos mupis explicativos sobre su figura histórica como uno de los personajes ilustres de Cádiz. Murallas de San Roque con calle Concepción Arenal.
- Fuente Lucius Junius Moderatus Columella Se realzará la escultura que preside la Plaza de las Flores mediante una instalación artística floral de forma piramidal en la fuente, acompañada de pendones en los soportes de corpus y de dos mupis explicativos sobre su figura histórica como uno de los personajes ilustres de Cádiz. Plaza de las Flores.
- Personajes ilustres de Cádiz Romana. Instalación expositiva artística de Rebombo Estudio. Fachada del Ayuntamiento de Cádiz.
