La Casa del Obispo de Cádiz resucita a una segunda vida

El yacimiento arqueológico de la Casa del Obispo, un enclave que esconde los vestigios históricos de la antigüedad de Cádiz, ha vuelto a abrir hoy sus puertas con motivo del ciclo 'Orgullos@s de nuestra Historia', dedicado a la época romana de la ciudad. Y precisamente una de las novedades en esta segunda vida expositiva de la Casa del Obispo, resucitada para la ocasión, es el acceso al yacimiento, que desde ahora se realiza a través de los bajos de Entrecatedrales, una vez visto el didáctico paseo fenicio que ofrece esta sala abierta el año pasado durante la primera edición de este ciclo histórico y que ahora permite saltar a Gades cruzando una acristalada pasarela.

Esta Casa del Obispo renovada no es completa, porque queda un espacio pequeño, aproximadamente el 15% de todo el enclave, sobre el que es necesario actuar con mayor pulcritud y cuya apertura se producirá en el futuro. Pero en lo que sí se puede visitar, la mayor parte del yacimiento, se han renovado los carteles, se ha recuperado la interpretación de algunos frescos, se ha añadido una original exposición con cinco ilustraciones, original de Fabio Castro, y se ofrecen tres vídeos en tres dimensiones con una clarificadora recreación de cómo pudo ser la zona en la antigüedad.

En este salto de Gadir hasta Gades se comienza la visita con la muerte, con el estudio sobre los rituales funerarios fenicios, hasta la vida o, al menos, hasta el deseo de sanar de las enfermedades vivir más, pues los vestigios romanos de la Casa del Obispo pertenecen, según la investigación arqueológica, a un santuario salutífero de Gades, una simbiosis entre templo y 'centro de salud' al que se dirigían los gaditanos de la época para orar a las deidades romanas relacionadas con la salud y, también, para tomar sus aguas en la creencia de que poseían propiedades medicinales.

La Casa del Obispo estrena en esta segunda vida la cartelería y algunos paneles explicativos que ayudan a interpretar los restos arqueológicos que, desde luego, siguen deslumbrando y sorprendiendo al visitante. Y es que en este yacimiento es posible contemplar en la misma piedra, nada más acceder desde el Gadir de Entrecatedrales en un recorrido históricamente "más lógico" que el anterior, como explica el arqueólogo municipal José María Gener, a la evolución estratigráfica de la zona hasta llegar, en su parte más alta, al siglo XVI. Y en el fondo, los restos de lo que pudo ser un fuerte terremoto ocurrido en el siglo III d.C. que provocó el colapso de la edificación y su derrumbe. Esta evolución se muestra también, casi al final del recorrido, en un didáctico panel explicativo.

Los tres vídeos que se pueden ver a lo largo de la visita son, junto a la nueva apertura del conjunto, las grandes novedades del enclave arqueológico. Sus tres dimensiones ayudan a imaginar cómo pudo ser la zona en la antigüedad, con todos sus edificios colindantes según se disponían las ordenadas ciudades romanas, y también el santuario salutífero de Gades. Los trabajos de reapertura del yacimiento han contemplado también la reconstrucción de algunos de los coloridos frescos de las salas del santuario, con imágenes de Apolo, Dafne y algunas musas.

El ilustrador Fabio Castro aporta al conjunto cinco ilustraciones dedicadas a lo que pudo ser la vida en aquel santuario y a la relación de los ciudadanos de la época con sus deidades y con las salutíferas aguas gaditanas. Apolonio, Moderato de Gades o la diosa Higía son algunos de los personajes que aparecen en estos frescos contemporáneos, donde también se lanza algún guiño a reconocibles personajes de la actualidad, como el propio alcalde Bruno García.

El regidor gaditano y su concejala de Cultura, Maite González, encabezaron esta primera visita junto a otros concejales del equipo de gobierno, como José Carlos Teruel o Ana Sanjuán, y tomaron la palabra para agradecer el intenso trabajo de técnicos y funcionarios de varios departamentos municipales, y para expresar su compromiso en la apertura de espacios culturales de Cádiz que han estado cerrados en los últimos años.

La última guinda de la nueva vida de la Casa del Obispo es la recuperación de un patio trasero, con acceso por la calle Miguel Lainez Capote. El lugar en el que esta mañana se ha celebrado una escenificación de recreación histórica sobre la medicina y su entorno natural en Gades.