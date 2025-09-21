Un legado contado en 'Diario de Gades'

El patrimonio arqueológico de Cádiz es inagotable. Numerosas civilizaciones han querido abrazarse a esta tierra de ubicación estratégica para el comercio marítimo y los romanos no fueron menos. Aquella fijación por Gades la empoderó, hasta convertirla en una de las urbes más importantes del Imperio, todos conocían este pedacito del sur de la Hispania. Y aquí dejaron su impronta, una huella imborrable y anhelada por los historiadores y arqueólogos, que se ha ido descubriendo por capítulos a golpe de los cientos de hallazgos arqueológicos de los que Diario de Cádiz ha sido testigo, para así trasladarlo a la ciudadanía en un lugar siempre privilegiado en sus páginas. Este trabajo puesto en marcha por este periódico en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad al hilo del Festival Cádiz Romana, se refleja en la exposición Diario de Gades, que se ha inaugurado en el Paseo de Canalejas, donde se describen los capítulos más importantes de la historia romana desde el prisma periodístico.

Cada descubrimiento, cada puesta en valor, cada proyecto, cada paso adelante y cada parón, así como el impacto que todo esto ha tenido en la ciudad del siglo XX y XXI, ha sido contado largo y tendido por los periodistas de este rotativo, desde la época en la que apenas existía conciencia del rico patrimonio, hasta el momento actual, en el que el gaditano conoce su pasado, y se siente orgullos@ de él.

Veinte paneles con textos de las periodistas de Diario de Cádiz Tamara García y Virginia León y diseño e ilustraciones de Miguel Guillén recogen estos hitos arqueológicos. Entre ellos figuran el hallazgo del monumental Teatro Romano en la década de los 80, que supuso todo un revulsivo para el barrio del pópulo, para Cádiz, y para el paradigma que se abría paso en la importante labor de la protección del patrimonio en la ciudad. También forman parte crucial de la muestra los descubrimientos en la necrópolis de Gades; el enorme cementerio romano que se expande en Extramuros; la Factoría de Salazones descubierta en el antiguo Teatro Andalucía; los Columbarios; la Casa del Obispo, que vuelve a abrir estos días; la vida en las domus, que era el hogar del romano; el testaccio puesto en valor en el edificio del Olivillo, que era el vertedero de la ciudad, con información muy relevante sobre la industria del salazón, así como los últimos hallazgos como las inscripciones en cientos de lápidas funerarias en la calle Juan Ramón Jiménez. Completa la muestra una plano de la ciudad que recoge los hallazgos y la recreacion de cómo era el teatro, así como la recopilación de piezas de gran interés, en su mayoría expuestas en el Museo de Cádiz, como el ajuar de la niña romana de la calle Escalzo o el fragmento del teatro localizado debajo del asiento donde se sentaban los gobernantes con la inscripción ‘Balbo latro’. Una muestra que resume cómo Cádiz ha conocido su propia historia a través de la mirada de un periódico que empezó a contarla y a brindarle todo el protagonismo que Gades merecía, siglos después.