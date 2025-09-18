'Diario de Cádiz' excava en la Gades de su hemeroteca

Existe otro tipo de arqueología, la que excava entre papeles y documentos para recuperar de otra manera, desde otra mirada, la historia. En esas labores también se ha aplicado Diario de Cádiz, una cabecera con casi 160 años de vida, para contribuir al Festival Cádiz Romana, segunda entrega del proyecto municipal Orgullos@s de nuestra historia, con una exposición en la que saca a la luz el pasado romano de Cádiz contado desde sus páginas a lo largo de casi medio siglo. Diario de Gades se llama la muestra que la ciudadanía puede disfrutar en el Paseo de Canalejas de la ciudad.

Esa hemeroteca más que centenaria es la que ha puesto en valor el director de Diario de Cádiz, José Antonio Hidalgo, este 18 de septiembre durante la inauguración de la propuesta que ha estado presidida por el alcalde de Cádiz, Bruno García, y la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, y a la que ha acudido el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juan José Ortiz; la delegada provincial de Economía de la Junta de Andalucía, Inmaculada Olivero; y el director general del Grupo Joly, Tomás Valiente.

"Esta exposición viene a relatar cómo hemos ido contando en estos últimos 40-50 años, desde la primera localización de los hallazgos Cádiz romano, la información arqueológica sobre este periodo histórico y cómo, también, hemos dado algún cosqui sobre la atención al patrimonio. Porque aunque todos sabemos que en esta ciudad, cada vez que damos un zapatazo al suelo, aparece un resto romano, lo que nunca se cuenta es que, a su lado, siempre aparece la huella de un periodista de Diario de Cádiz que trasladó esa historia", ha explicado el periodista gaditano sobre el alma de esta muestra que se cristaliza en 20 didácticos paneles diseñados e ilustrados por Miguel Guillén y con textos elaborados por Virginia León y Tamara García -tres profesionales de la cabecera del Grupo Joly- con la incomparable materia prima de una hemeroteca que acumula "una ingente cantidad de información sobre todos los hallazgos arqueológicos que se han ido encontrando en la ciudad de las épocas fenicia, romana y medieval", ha precisado el director del periódico.

Panel inicial de la exposición 'Diario de Gades', que se puede visitar en el Paseo de Canalejas de Cádiz. / Julio González

De esta forma las historias contemporáneas, las segundas y no siempre fáciles vidas, del Teatro Romano, la Casa del Obispo -que será recuperada en este Festival Cádiz Romano-, la Factoría de Salazones, los hallazgos en la necrópolis, las piezas más curiosas encontradas de la época y la huella de Gades en el Cádiz actual con unos descriptivos gráficos que superponen en el mapa de la ciudad todos estos hitos e incluso una recreación completa del coliseo construido por Balbo se reúnen, entre otros aspectos, en esta "magnífica exposición" que Bruno García y Maite González han agradecido y que esperan que sea disfrutada por la ciudadanía durante los días del Festival Cádiz Romana que comienza este viernes 19 de septiembre con un programa cargado de actividades.

"Diario de Gades está situada, como habéis visto, en un lugar que va a ser un poco el motor de todo el movimiento de Cádiz Romana, aquí al lado de la Plaza San Juan de Dios por lo que esperamos que sea muy visitada ya que me consta el enorme trabajo que habéis realizado", ha distinguido la responsable de Cultura que también ha aprovechado para agradecer "a todas las instituciones y organizaciones, que son muchas, que se han sumado a esta edición del Festival".

En este mismo sentido, el alcalde de Cádiz también ha extendido su agradecimiento a todos los periodistas que en estos casi 160 años han estado contado la historia de la ciudad desde las páginas de Diario de Cádiz, un "aliado en la tarea de difundir nuestro pasado, pero también nuestro presente, que es lo que también desde el Ayuntamiento vamos a intentar hacer en estos diez días del Festival Cádiz Romana".

Una misión con la que Diario de Gades contribuye por su diseño "didáctico y sencillo", tal y como ha definido el primer edil, que se ha sumado a la idea de José Antonio Hidalgo de que la exposición por su valía perdure, de algún modo, tras el desarrollo del festival. "Pues yo propongo que sobre esta muestra se haga una publicación ya que es muy accesible para todos los públicos, para los mayores y los jóvenes. Y es que el planteamiento de Cádiz Romana, además de los espectáculos que van a darse y de la recuperación de los espacios como Casa del Obispo, es que el conocimiento y la difusión del conocimiento también sea muy importante, y ahí entráis vosotros y esta exposición", ha reflexionado Bruno García sobre esta nueva apuesta de Diario de Cádiz por "seguir manteniendo el espíritu de Roma".