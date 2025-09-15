De Roma a Gades, el segundo puerto más importante de la época, en una exposición en la reja del muelle

Cádiz no se entiende sin el mar, y sin cuantas civilizaciones han llegado a estas tierras atraídas por su potencial y ubicación estratégica, desde los fenicios, los romanos, hasta llegar a nuestros días. Por eso el ciclo de 'Gades Romana. Orgullos@s de nuestra historia' no tenía más remedio que hacer un guiño al puerto de Gades, el segundo más importante del imperio, en torno al que gira la exposición 'De Roma a Gades. La ruta marítima', que este lunes se ha inaugurado en la reja del muelle de la ciudad, como la primera de las actividades de este evento que se inaugura oficialmente el viernes.

La muestra, de carácter artístico, se exhibe a modo de relato ficticio narrado por el mercader gaditano Lucius Mevius Rufus, que en el año 100 d.C., el de mayor esplendor en Gades, emprendió un viaje durante la época del emperador Marco Ulpio Trajano. "Cuenta cómo vuelve a Gades, a su casa, después de hacer negocio en Roma con su barco cargado de garum, y aprovechamos ese viaje para para ir deteniéndonos por los puertos más importantes del Mediterráneo Occidental", ha contado Jose María Gener, arqueólogo municipal, que junto al catedrático en Arqueología Darío Bernal de la Universidad de Cádiz han dado forma a este relato exquisitamente ilustrado como si se tratara de pinturas romanas antiguas por Paula Alenda y Alfredo Candela. Junto a ellos, han inaugurado la exposición el alcalde de Cádiz, Bruno García, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, y Mar Díez, delegada de la Fundación Cajasol en la ciudad.

Larga travesía con final feliz

La exposición se articula en 28 paneles que recorren todo el frontal de la reja del puerto gaditano, donde se cuenta la aventura de este comerciante desde que parte del Templo de Hércules Invictus en Roma, hasta el mismísimo Templo de Hércules Capitán en Gades y al puerto de Cádiz, "que durante más de 500 años fue el segundo de más relevancia, que es la idea de fondo de esta exposición", añade Bernal.

Una historia que recorre el Mediterráneo entre numerosas pinceladas de Gades, que transversalmente está presente en toda la muestra, donde se pone manifiesto, por ejemplo, que "al igual que hoy día acudimos al aeropuerto para todo, hace 2000 años iban al puerto, que es algo que la sociedad ha olvidado, la importancia del puerto romano que está debajo de nosotros, de manera que era importantísimo integrar en esta programación cultural el puerto de Cádiz". Así, el comerciante parte de Roma, donde arregla su navío y hace una ofrenda en el templo de Hércules Invictus para agradecer a los dioses los beneficios obtenidos en su venta en Roma, antes de emprender el viaje puerto por puerto, visitando diez en total, entre ellos Portus (Ostia), Caralis, Palma, Carthago Nova, Ebusus, Dianium, Malaca hasta llegar al Carteia y Gades. Ya en casa se dirige al "templo oracular más mítico del mundo conocido", antes de adentrarse en la ciudad por el mar, avistando el gran faro, el templo de Saturno, el templo de Venus marina o el testaccio o vertedero donde acumulaban los desechos de la industria conservera. Al final del trayecto, le esperan en el muelle situado en el canal su esposa e hija, pletóricas de alegría, que lo reciben al final de tan larga travesía antes de adentrarse en su domus, muy cerquita del Theatrum Balbi.

Uno de los paneles de la exposición de la muestra 'De Roma a Gades' / Lourdes de Vicente

A modo de curiosidad, los nombres de las personas que aparecen en este relato expositivo son reales, como el de este comerciante Lucius, cuya inscripción nominal se localizó en un ánfora salazonera bética localizada en Arlés, Francia; y el de Saenia Rufilla y Antonia Firmilla, madre e hija adoptiva, dos mujeres gaditanas que fueron enterradas en la necrópolis de Gades. Además, pese a lo ficticio del relato, las distancias y tiempos de navegación también serían verdaderas, calculadas a través del porgrama Orbis, de la Universidad de Standford, que ha permitido concretar las millas náuticas (con su correspondencia en kilómetros) para una mejor percepción de la ruta navegada de cada trayecto.

Durante la intervención, el alcalde de Cádiz, Bruno García, destacó el vínculo fundamental de Cádiz con el mar a lo largo de toda su historia, "por donde siempre nos han venido las mejores cosas, desde la época fenicia y reforzándose en la época romana, así que esta muestra nos invita a reflexionar sobre la importancia del mar como conector, como motor de comercio y como puente entre civilizaciones", mientras que Teófila Martínez destacó la importancia de que las instituciones confíen en la Autoridad Portuaria "para utilizar uno de los espacios más visibles de la ciudad, como es esta verja del muelle, que antes siempre la hemos pensado como frontera y ahora se ha convertido en punto de encuentro".