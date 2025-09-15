Programación completa Gades Romana 2025: fechas, días, horarios de exposiciones, visitas y espectáculos en Cádiz

Parte del cartel del Gades Romana, programación de Orgullos@s de nuestra historia en 2025.

Cádiz se sumergirá en la época romana con la segunda edición de ‘Orgullos@s de nuestra historia’. Del 19 al 28 de septiembre, la ciudad se engalana con numerosos monumentos romanos, destacando entre ellos una interpretación del faro romano de Gades, y se llena de actividades, eventos, exposiciones y visitas, con la reapertura al público de la Casa del Obispo.

El Ayuntamiento anima a la particpación de la ciudadanía. Además, podrás conseguir el Pasaportum Romano en las exposiciones o descargarlo digitalmente en cadizromana.es. Se puede sellar en: Torreón de Puerta de Tierras, Calle Ancha 16, Castillo de Santa Catalina, Casa del Obispo y Teatro del Títere Tía Norica.

PROGRAMA COMPLETO POR DÍAS DE GADES ROMANA

Exposiciones

Exposición 'De Roma a Gades, Ruta marítima' de Paula Alenda y Alfredo Candela (Del 15 al 28 de septiembre) Inauguración: 11:00 - 11:30 h. Verja del Muelle, Paseo de Canalejas.

Exposición 'GADES COFRADE, el imperio romano en la Semana Santa de Cádiz' (Del 16 al 29 de septiembre) Inauguración: 11:30 h. Fundación Cajasol. Plaza San Antonio 14.

Exposición 'Diario de Gades' (del 18 al 30 de septiembre) Inauguración: 11:45 h. Paseo de Canalejas.

Exposición 'VRBS IVLIA GADITANA' (Del 23 de septiembre al 28 de febrero 2026) Horario: de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h. Domingo: de 10 a 15 h. Museo de Cádiz - Casa Pinillos. Plaza de Mina.

Exposición 'El acueducto y la calzada de Gades' (Del 19 de septiembre al 28 de febrero de 2026) Horario: de 10:00 a 22:00 h. Torreón de la Puerta de Tierra.

Exposición 'Ars Culinaria, Garum y Crustullum' (del 20 al 28 de septiembre) Horario: de 10:00 a 22:00 h. Calle Ancha.

Exposición 'PlayGades' (Del 18 de septiembre al 18 de octubre) Inauguración: 18 de septiembre, 19:00 h. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Casa de la Juventud

Exposición 'Ritual funerario romano y hallazgos arqueológicos en Gades' (Del 21 de septiembre al 28 de febrero 2026) Horario: de 10:00 a 22:00 h. Castillo de Santa Catalina.

Exposición 'Rituales funerarios en Gadir y Yacimiento Arqueológico Casa del Obispo (Monumento funerario fenicio y el Santuario Salutífero romano)' (Del 20 al 28 de septiembre) Inauguración: 19 de septiembre, 17:00 h. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Entrecatedrales y Casa del Obispo.

Exposición '¡Cómic Gaditanorum! Ilustrando Gades' (del 24 de septiembre al 28 de octubre) Horario: de 10:00 a 22:00 h. Baluarte del Orejón.

Monumentos romanos

Tematización Romana en la ciudad fachada Puertas de Tierra, Barrio del Pópulo, Mercado Central de Abastos, Calle Ancha y Parque Genovés.

Interpretación del Faro Romano de Gades Monumento arquitectónico de 13,50 metros de alto por 16,56 metros de ancho, interpretando el elemento que guiaba las rutas de la navegación de Cádiz-Roma, y especialmente el acceso al puerto de Gades. Plaza de la Constitución, Puerta de Tierra.

Monumento Cádiz Romana Realizado por ARTECAD, en recuerdo del poder del imperio romano en Gades. Plaza de San Antonio.

Domus Balbi Realizado por ARTECAD, se trata de una instalación arquitectónica acompañada de una propuesta floral y expositiva dedicada a la familia de los Balbo. Además, incluye la creación de la escultura de Lucio Cornelio Balbo el Mayor, inexistente hasta ahora en la ciudad. Plaza de San Antonio.

Rotonda Lucio Cornelio Balbo el Menor Se ensalzará la escultura que preside la rotonda mediante una instalación artística floral de forma piramidal en la fuente, acompañada de pendones en las farolas y dos mupis explicativos sobre su figura histórica como uno de los personajes ilustres de Cádiz. Murallas de San Roque con calle Concepción Arenal.

Fuente Lucius Junius Moderatus Columella Se realzará la escultura que preside la Plaza de las Flores mediante una instalación artística floral de forma piramidal en la fuente, acompañada de pendones en los soportes de corpus y de dos mupis explicativos sobre su figura histórica como uno de los personajes ilustres de Cádiz. Plaza de las Flores.

Personajes ilustres de Cádiz Romana Instalación expositiva artística de Rebombo Estudio. Fachada del Ayuntamiento de Cádiz.

Lugares visitables

Yacimiento arqueológico Gadir Calle San Miguel 15.

Yacimiento arqueológico Teatro Romano (del 19 al 28 de septiembre) Horario: de 11:00 a 24:00 h. Calle Mesón 11.

Yacimiento arqueológico factoría de Salazones Horario: de lunes a jueves, de 10 a 14 h.Viernes: de 18 a 20 h. Sábados: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle Sacramento 16.

Yacimiento arqueológico Necrópolis de Gades Horario: de 9:00 a 23:00 h. Parque de Erytheia, Av. Constitución de 1812.

Ruinas del acueducto romano de Gades Horario: visitable sin horario. Plaza Asdrúbal 1.

Enclave Arqueológico Gades: Columbarios Horario: viernes de 18 a 20 h. Sábados y domingos:: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle General Ricardos 5.

17 de septiembre

Presentación del libro oficial 'Gades, Municipium Civium Romanorum. Entre los Balbo y Avieno'. Hora: 12:30 h. Salón de Plenos Ayuntamiento de Cádiz

19 de septiembre

Espectáculo 'Comitiva de Triunfo del Imperio Romano, Escipión El Africano' Itinerario: Parque Genovés, Paseo de Carlos III, Alameda Hermanas Carvia Bernal, Alameda Apodaca, Plaza Argüelles, Plaza de España, Av. Cuatro de Diciembre de 1977 y Plaza San Juan de Dios. Inicio: 18:30 h. Plaza Rocío Jurado, Parque Genovés. Fin: 19:45 h. Plaza San Juan de Dios.

Espectáculo inaugural 'Gades, Cádiz Romana 2025. Fachada Ayuntamiento, plaza San Juan de Dios, Barrio del Pópulo, Mercado Central de Abastos, Calle Ancha y Parque Genovés. Inicio: 19:45 h. Plaza San Juan de Dios 20 DE SEPTIEMBRE

¡Ave Cómic! Ilustrando Gades Cómic en Vivo integrada donde cada dibujante ilustrará dos páginas de cada escena. Habrá tres premios: 1º premio 1.000 €, 2º premio 500 €, 3º premio 250 €. Se editarán 1.000 ejemplares de un cómic con las 28 páginas seleccionadas. La portada será ilustrada por Fran Galán, autor invitado y dibujante en la actualidad de 'The Undead Iron Fist' para Marvel. Horario: de 10:00 a 20:00 h. Plaza de Mina (frente al Museo Provincial).

Proyección de audiovisual 'El imperio romano en Cádiz. Familiar e infantil y posterior visita gratuita al Yacimiento arqueológico Gadir. Hora: 11:00 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

20 de septiembre

Proyección de audiovisual 'Cádiz, hace más de 2000 años' Todos los públicos. Hora: 11:30 h. (Duración: 19 minutos) Teatro del Títere La Tía Norica.

Escenificación de recreación histórica: Arcana Mundi, La magia en el mundo grecorromano Hora: 11:30 h. Patio Castillo de Santa Catalina Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada.

Proyección documental, festival Alcances: 'Ingeniería Romana, Las ciudades' Hora: 12:00 h. (Duración: 107 minutos) Teatro del Títere La Tía Norica.

Inauguración recreación histórica vida en el campamento romano: Castra y Cannaba' Horario: de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h. Baluarte de la Candelaria.

Cortejo Romano. Itinerario: Sacramento, Javier de Burgos, Palillero, Columela, Plaza de las Flores y Mercado Central de Abastos. Hora: 12:00 h. (Duración: 20 minutos) Palacio del Marqués de Recaño.

Escenificación de recreación histórica: La medicina y su entorno natural en Gades. Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica. Hora: 13:30 h. Patio Casa del Obispo (C. Miguel Lainez Capote) Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada (Entrecatedrales).

Espectáculo 'GADEA MUSGADES, Panem, Circus et Chicharrones'. Hora: 15:00 h. (Duración: 30 minutos) Interior del Mercado Central de Abastos.

Conferencia 'El legado de Columela, 30 aniversario del homenaje que recibió en 1975'. Ponente: Manuel León Béjar, director del grupo de investigación ingeniería Química y tecnología de alimentos de la UCA. Hora: 17:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

Ruta guiada a pie 'Siguiendo las huellas romanas'. Hora: 18:00 h. Domus Balbi (Plaza San Antonio) Inscripciones en la oficina de Turismo.

Desfile de legiones romanas 'Legio X Gemina y Legio V Alaudae. Itinerario: Baluarte de la Candelaria, Alameda Hermanas Carvia Bernal, Paseo Carlos III, Plaza Rocio Jurado, Calle Beni de Cádiz, Plaza del Mentidero, Calle Veedor y Plaza San Antonio. Hora: 18:30 h. Inicio en Baluarte de la Candelaria.

Escenificación de recreación histórica 'Procesión deTriunfo deBalbo el Menor' Itinerario: salida desde plaza San Antonio, calle Ancha, calle Novena, plaza del Palillero, Columela, plaza de Topete (Flores), calle Compañía, plaza de la Catedral, Pelota y plaza San Juan de Dios. Hora inicio: 19:30 h. Hora fin: 20:30 h. Inicio en Plaza de San Antonio.

Desfile de legiones romanas 'Legio X Gemina y Legio V Alaudae'. Itinerario: Plaza San Juan de Dios, calle San Juan de Dios, Mesón, San Antonio Abad, Pomponio Mela, Pelota, Pasaje Arco del Pópulo, Pozo, Posadilla, plazuela de San Martín, pasaje Arco de la Rosa, plaza de la Catedral, compañía, columela, San Francisco, plaza San Francisco, callejón del Tinte, plaza de Mina, Zorrilla, Alameda Apodaca (junto a la balaustrada), Alameda Hermanas Carvia Bernal (junto a la balaustrada), Baluarte de la Candelaria. Hora inicio: 20:30 h. Inicio en Plaza San Juan de Dios.

Cena Romana 'Convivium romano'. Banquete en la Roma imperial teatralizado con danza, música, número aéreo, acrobáticos, fuego y actuaciones. Solidaria a favor de la Asociación de Reyes Magos de Cádiz. Hora: 21:00 h. Castillo de Santa Catalina.

21 de septiembre

Proyección de audiovisual 'El imperio romano en Cádiz' (familiar e infantil) y posterior visita gratuita al Yacimiento arqueológico Gadir Itinerario: Baluarte de la Candelaria, Alameda Hermanas Carvia Bernal, Paseo Carlos III, Plaza Rocio Jurado, Calle Beni de Cádiz, Plaza del Mentidero, Calle Veedor y Plaza San Antonio. Hora: 11:00 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

Proyección de audiovisual 'Cádiz, hace 2000 años'. Todos los públicos. Hora: 11:30 h. (Duración: 19 minutos) Teatro del Títere La Tía Norica.

Recreación artística con técnica de maquillaje corporal 'Lienzos humanos romanos'. Realizado por Pilar Arjona Ledesma de la “Escuela de Maquillaje Piarlé” Horario: de 11:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 h. Calle Ancha. Explicación lienzos: 17:30-18:00 horas desde calle Ancha-San Antonio.

Proyección documental, festival Alcances: “Ingeniería Romana, Las ciudades” Hora: 12:00 h. (Duración: 107 minutos) Teatro del Títere La Tía Norica.

Animación teatralizada itinerante “Conociendo Gades” Hora inicio: 12:00 h Inicio en Plaza de San Antonio

Recreación histórica vida en el campamento romano: “Castra y Cannaba” Horario: de 11:00 a 13:00 h. Baluarte de la Candelaria.

Escenificación de recreación histórica: “Castra Romana, maniobras Militares” Horario: de 12:30 a 13:00 h. Campamento romano, Baluarte de la Candelaria Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada.

Escenificación de recreación histórica: “Ars fucatrix. La ornatrix y los modelos de belleza en el mundo clásico” Hora:17:30 h. Patio Castillo de Santa Catalina. Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada.

“Recuperando el crustullum, un pan exclusivo de Gades durante la época del imperio romano en Cádiz” Proceso de investigación científica de panadería romana y reconstrucción. Pan exclusivo reconstruido a partir de la pieza arqueológica hallada en la Casa del Obispo (Cádiz) Ponente: Manuel León Béjar, director del grupo de investigación ingeniería Química y tecnología de alimentos de la UCA. Hora: 18:30 h. Calle Ancha 16.

Escenificación de recreación histórica: “Las religiones mistéricas “Culto báquico” Procesión mistérica: Desde el Castillo de San Sebastián, Caleta y Castillo de Santa Catalina. Hora: 20:15 h. Inicio a las 19:45 h. Castillo de Santa Catalina.

Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar: “Producción y consumo de cerveza en la península ibérica “Divi Ceres” Cata técnica de hidromiel y tres cervezas históricas: cerveza de levaduras neolíticas, egipcia antigua y cerveza hispanorromana. La degustación estará acompañada de maridaje de productos cárnicos envasados con garum, bulbas y queso fermentado con miel junto con el panis crustullum y panis quadratus. Hora: 22:00 h. (Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina. Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€. Compra en: www.arqueogastronomia.com/cadizromana

22 de septiembre

Charla: “La mujer romana. Femina aut Mulier” Hora:17:00 h. Calle Ancha 16.

Ruta guiada a pie, "Siguiendo las huellas romanas" Hora: 18:00 h. Centro Andaluz de Arqueología Subacuática (Antiguo Balneario de la Palma). Inscripciones en la oficina de turismo.

Ciclo de Conferencias «Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia» · Conferencia: “El legado de Roma en Hispania” Ponente: Javier Andreu Pintado. Catedrático de Historia Antigua y director del Diploma en Arqueología de la Universidad de Navarra, presidente de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra. Hora: 18:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica. · Conferencia: “La mujer en Gades” Ponente: Mercedes Oria Segura. Catedrática de Arqueología de la Universidad de Sevilla. Hora: 19:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

Escenificación de recreación histórica: La medicina y su entorno natural en Gades. Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica Hora: 21:00 h. Patio Casa del Obispo (C. Miguel Lainez Capote) Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada (Entrecatedrales).

Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar: “Producción y consumo de vino en la península ibérica “In vino veritas” Cata técnica de cuatro vinos reconstruidos según los tratados técnicos agrícolas de época romana: vinos con un complejo proceso de elaboración en cella vinaria, vino condita de rosas, Vino de fermentación lenta y crianza oxidativa fermentado en dolium de cerámica, y blanco Columella. La degustación estará acompañada de maridaje de productos cárnicos envasados con garum, bulbas y queso fermentado con miel junto con el panis crustullum y panis quadratus. Hora: 22:00 h. (Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina. Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€, compra en: www.arqueogastronomia.com/cadizromana.

23 de septiembre

Charla: “Eros y Psique. Género, sexualidad y sexo en el mundo clásico” Hora:17:00 h. Calle Ancha 16.

Ruta guiada a pie, "Siguiendo las huellas romanas" Hora:18:00 h. Domus Balbi (Plaza San Antonio). Inscripciones en la oficina de turismo.

Ciclo de Conferencias «Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia» · Conferencia: “Personajes ilustres nacidos en Gades: Los Balbo, Moderato, Columela” Ponente: Sandra Ramos Maldonado, catedrática de Filología Latina en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Cádiz. Hora: 18:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

Ciclo de Conferencias «Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia» · Conferencia: “El Teatro de Balbo: principal testimonio de la romanidad de Cádiz” Ponente: Juan de Dios Borrego de la Paz. Doctor/a por la Universidad de Córdoba (ESP) con la tesis La génesis del modelo arquitectónico teatral en la Bética. El teatro romano de Cádiz (2013). Hora: 19:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

Escenificación de recreación histórica: La medicina y su entorno natural en Gades. Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica Hora: 21:00 h. Patio Casa del Obispo (C. Miguel Lainez Capote) Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada (Entrecatedrales).

Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar: “Cocina romana y los usos del garum en la gastronomía romana “Ars Culinaria” Cata técnica de distintas elaboraciones culinarias romanas como moretum, pullmentum, lengua con oxygarum, caballa alejandrina y dulcia doméstica. La degustación estará acompañada de maridaje de Vino ecológico con crianza biológica bajo de velo de flor (Variedades de perruno, cañonazo, barceloné, mantúo y palomino) y vino de violetas. Junto con el panis crustullum y panis quadratus. Hora: 22:00 h. (Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina. Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€. Compra en: www.arqueogastronomia.com/cadizromana.

24 de septiembre

Charla: “Eros Eleuterios. Género, transgénero, homosexualidad y bisexualidad en la Antigüedad Clásica” Hora: 17:00 h. Calle Ancha 16.

Ruta guiada a pie, “Siguiendo las huellas romanas” Hora: 18:00 h. Domus Balbi (Plaza San Antonio) Inscripciones en la oficina de turismo.

Ciclo de Conferencias «Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia» · Conferencia: “Cádiz, espejo de Roma: el Testaccio halieutico de Gades” Ponentes: José Juan Díaz Rodríguez, profesor Contratado Doctor en el área de Arqueología de la Universidad de Cádiz y José Manuel Vargas Girón, profesor Ayudante Doctor en el área de Arqueología de la Universidad de Cádiz. Hora: 18:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica. · Conferencia: “Exquisiteces de emperadores. Acerca del Garum Gaditanum” Ponente: Darío Bernal Casasola. Catedrático del Área de Arqueología de la UCA. Hora: 19:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

Escenificación de recreación histórica: La medicina y su entorno natural en Gades. Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica Hora: 21:00 h. Patio Casa del Obispo (C. Miguel Lainez Capote) Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada. (Entrecatedrales).

Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar: Consumo y producción de pan en época romana “Magister pistorum” Cata técnica de distintas variedades de pan reconstruidos: Panis cuadratus, panis auqaticus, panis mollis, libvm y panis crustullum. de violetas. Junto con el panis crustullum y panis quadratus. Hora: 22:00 h. (Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€. Compra en: www.arqueogastronomia.com/cadizromana.

25 de septiembre

Ruta guiada a pie, “Siguiendo las huellas romanas” Hora: 10:00 h. Domus Balbi (Plaza San Antonio). Inscripciones en la oficina de turismo.

Escenificación de recreación histórica: La medicina y su entorno natural en Gades. Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica Horario: 17:00 h. Patio Casa del Obispo (C. Miguel Lainez Capote) Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada. (Entrecatedrales).

Ciclo de Conferencias «Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia» · Conferencia: “La Sacralización del espacio en Gades: El yacimiento arqueológico de la Casa del Obispo” Ponente: José María Gener Basallote. Arqueólogo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Hora: 18:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica. · Conferencia: “Una Investigación inagotable: la nueva propuesta del Ídolo de Cádiz” Ponente: Manuel Álvarez Martí-Aguilar. Doctor en Historia de la Universidad de Málaga. Hora: 19:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

Inauguración del Mercado Romano Horario:19:00 a 24:00 h. (Espectáculo inaugural: 19:30 h.) Parque Genovés.

Escenificación de recreación histórica: “Las religiones mistéricas “Culto báquico” Procesión mistérica: Desde el Castillo de San Sebastián, Caleta y Castillo de Santa Catalina. Hora: 20:15 h. (Inicio a las 19:45 h.) Castillo de Santa Catalina. Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada.

Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar: “Garum en época romana. “Cave garum” Cata técnica de distintos tipos de garum y productos derivados: garum de boquerón, garum de atún rojo, garum de sangre, oxygarum y salsa a base de garum, acetum y defrum. La degustación estará acompañada de maridaje junto con el panis crustullum y panis quadratus. Hora: 22:00 h. (Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina. Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€. Compra en: www.arqueogastronomia.com/cadizromana.

26 de septiembre

Mercado Romano Teatro de calle, espectáculos de fuego y aéreo, talleres lúdicos, atracciones ecológicas, música en directo… Horario: de 11:30 a 02:00 h. Parque Genovés.

Cortejo Romano Itinerario: Sacramento, Javier de Burgos, Palillero, Columela, Plaza de las Flores y Mercado Central de Abastos. Hora: 12:00 h. (Duración: 20 minutos) Inicio: Palacio del Marqués de Recaño.

Espectáculo “Gadea Musgades, Panem, Circus et Chicharrones” Hora: 15:00 h. (Duración: 30 minutos) Interior del Mercado Central de Abastos.

Gincana “Ludi Gaditani” Por varios espacios de la ciudad con dos categorías: Jóvenes y familias. Hora: 18:00 h. Inicio y fin: Puerta principal del Museo de Cádiz (Plaza de Mina). Inscripciones: Casa de la Juventud.

Escenificación de recreación histórica: “Las religiones mistéricas “Culto báquico” Procesión mistérica: Desde el Castillo de San Sebastián, Caleta y Castillo de Santa Catalina. Hora: 20:15 h. (Inicio a las 19:45 h.) Castillo de Santa Catalina Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada.

Ciclo de Conferencias «Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia» · Conferencia: “Una ciudad llena de restos…. De la Tutela y gestión del Patrimonio Arqueológico gaditano” Ponente: María Eugenia García Pantoja. Asesora cultural de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía en Cádiz. Hora: 18:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica. · Mesa redonda: “Pasado, presente y futuro de la investigación arqueológica gaditana” Moderador: Darío Bernal Casasola. Catedrático del Área de Arqueología de la UCA. Ponentes: Manuel Parodi Álvarez. “ICOMOS-España. Academia Andaluza de la Historia”; Ángel Muñoz Vicente. Arqueólogo jubilado del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía; Francisco José Blanco Jiménez. Arqueólogo e Historiador; Juan Miguel Pajuelo Saénz. Arqueólogo, Gestor del Patrimonio Cultural, Investigador, Vicedecano de Colegio Profesional. Hora: 19:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

Escenificación de recreación histórica: “Culto al fuego de Vesta” Desfile desde Baluarte de la Candelaria a las 20:00 horas: Alameda Hermanas Carvia Bernal (junto a la balaustrada), Alameda Apodaca (junto a la balaustrada), Calle Buenos Aires, Plaza San Antonio, calle ancha, calle Novena, plaza del Palillero, calle Columela, plaza de Topete (Flores), calle Compañía, plaza de la Catedral. Desfile desde Plaza de la Catedral a las 20:30 horas: Pasaje Arco de la Rosa, plazuela de San Martín, Mesón, San Antonio Abad, Fabio Rufino, Arco del Pópulo, Pelota, plaza San Juan de Dios, Nueva, San Francisco, plaza San Francisco, callejón del Tinte, plaza de Mina, Zorrilla, Alameda Apodaca (junto a la balaustrada), Alameda Hermanas Carvia Bernal (junto a la balaustrada), Baluarte de la Candelaria. Hora: 21:00 h. Plaza de la Catedral.

Obra de Teatro: “Numancia” Versión y dirección de José Luis Alonso de Santos, sobre la obra de Miguel de Cervantes catalogada entres las 30 obras más importantes de la literatura universal. Hora: 21:30 h. (Duración: 110 minutos sin descanso) Gran Teatro Falla Precios: 35, 25, 21 y 6 €. Precios especiales (15% descuento colectivos y desempleados). Edad recomendada: 12 años.

Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar: “Alimentación, ritos y costumbres funerarias en época romana “Funus” Cata técnica de vino tinto de miel, Vino ecológico de uvas palomino 90% y perruno 10%, fermentado en dolium con sus lías, Vino de crianza biológica bajo velo de flor fermentado en dolium de cerámica y maridaje de carne de cerdo con garum, panis libvm, panis acuaticus, frutas, bulbas, leche de cabra con miel, junto con el panis crustullum y panis quadratus. Hora: 22:00 h. (Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina Entrada 29€, compra en: www.arqueogastronomia.com/cadizromana.

27 de septiembre

Proyección de audiovisual: “El imperio romano en Cádiz” Familiar e infantil. Posterior visita gratuita al Yacimiento arqueológico Gadir. Hora: 11:00 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

Proyección de audiovisual: “Cádiz, hace más de 2000 años” Todos los públicos. Hora: 11:30 h. (Duración: 19 minutos) Teatro del Títere La Tía Norica.

Mercado Romano Teatro de calle, espectáculos de fuego y aéreo, talleres lúdicos, atracciones ecológicas, música en directo… Horario: de 11:30 a 02:00 h. Parque Genovés.

Recreación histórica vida en el campamento romano: “Castra y Cannaba” Horario: de 11:30 a 14:00 h. Baluarte de la Candelaria.

Proyección documental, festival Alcances: “Ingeniería Romana, Las ciudades” Horario: 12:00 h. (Duración: 107 minutos) Teatro del Títere La Tía Norica.

Cortejo Romano Itinerario: Sacramento, Javier de Burgos, Palillero, Columela, Plaza de las Flores y Mercado Central de Abastos. Hora: 12:00 h. (Duración: 20 minutos) Inicio: Palacio del Marqués de Recaño.

Espectáculo “Gadea Musgades, Panem, Circus et Chicharrones” Hora: 15:00 h. (Duración: 30 minutos) Interior del Mercado Central de Abastos.

Recreación histórica: “Vida romana civil en el Pópulo” Horario: de 17:00 a 19:00 h. Patio Castillo de Santa Catalina.

Escenificación de recreación histórica: “Arcana Mundi, La magia en el mundo grecorromano” Hora: 19:00 h. (Duración: 60 minutos) Patio Castillo de Santa Catalina. Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada.

Estreno mundial del macro espectáculo dirigido artísticamente por Juan Sebastián Dominguez y producido por el Ayuntamiento de Cádiz “Foedus, Gaditanorum” realizado por Xarxa Teatre Hora: 22:00 h. Plaza de la Constitución (Puerta de Tierra) Acceso gratuito.

28 de septiembre