Más de 400 gaditanos participarán en el espectáculo de clausura de Cádiz Romana

Si el año pasado, con motivo del programa Cádiz Fenicia, el espectáculo de clausura estuvo en manos del grupo catalán La Fura dels Baus, aunque con participación local, esta vez, para clausurar Cádiz Romana, se ha diseñado una ambiciosa producción netamente gaditana que se representará en la noche del 28 de septiembre en las Puertas de Tierra. Más de 400 personas estarán implicadas de alguna manera en un espectáculo con música y danza que recordará a aquella deslumbrante Gades. Este es uno de los avances ofrecidos por el Ayuntamiento de Cádiz en la mañana de este viernes en el Salón de Plenos, indicando el alcalde, Bruno García, que el presupuesto de esta nueva etapa del programa 'Orgullos@s de nuestra historia’ rondará, como el año pasado, los 700.000 euros.

La concejala de Cultura, Mayte González, quiso poner en valor la participación del “talento gaditano” en un espectáculo que contará con la voz de Pasión Vega, que cantará canciones de Antonio Martínez Ares hechas para la ocasión, amén del bailaor Edu Guerrero, de Marta Ortiz en su faceta de la danza, Juan Antonio Verdía o carnavaleros como Luis Rivero, José Manuel Pedrosa, Miguel Ángel García Argüez ‘Chapa’ con las voces de un centenar de coristas, actores y actrices locales, la Asociación de Danzas Folclóricas Ciudad de Cádiz, el Grupo de Danzas Adolfo de Castro, la compañía flamenca de Carmen Guerrero, una escolanía de niños y niñas y artesanos de la ciudad sumando su creatividad los vestuarios. Todos ellos “poniendo el alma y el corazón”, como se encargó de remarcar la edil.

La dirección artística correrá a cargo del gaditano Juan Sebastián, un prestigioso profesional responsable de la escenografía de la gira ‘La Bruja, la Niña y el Dragón’ de la cantante Lola Índigo y de la actuación de Nebulossa en Eurovisión 2024 representando a España. Dijo asumir el encargo “como un reto profesional”, considerando “fundamental” el hecho de contar “con el tejido cultural de la ciudad, para dar voz y cabida a tan buenos profesionales”. Insistió, además, en la dificultad de “crear un espectáculo desde cero”.

La cantante Pasión Vega pondrá su voz en la clausura, recibiendo la invitación “con mucho orgullo, ya que aunque soy malagueña, llevo 20 años viviendo aquí y me siento una gaditana más”. Expuso la intención de “potenciar lo nuestro, lo que somos y lo que podemos llegar a ser”, antes de destacar al creador audiovisual Calde Ramírez como “pieza importantísima” de la clausura.

Edu Guerrero repite tras su participación en el cierre de Cádiz Fenicia. “Fue maravilloso lo del año pasado y lo de este año será espectacular”, destacó. Apuntó que en próximas fechas se realizará un casting de baile en el Baluarte de la Candelaria para elegir al elenco que participará en el espectáculo final.

Antonio Martínez Ares se quedó con las ganas de estar en el cierre de Cádiz Fenicia, renunciando por la dolencia de todos conocida que además le dejó fuera del Concurso del Falla. Esta vez sí estará, componiendo para Pasión Vega como ha hecho en otras ocasiones. “No es un proceso fácil. Cada uno hemos tenido que investigar, leer, sumergirnos en la historia de Cádiz para traerla al presente”. “Vais a disfrutar mucho”, advirtió el coplero. Quiso destacar asimismo el trabajo de coordinación de José Antonio Benavides, trabajador municipal.

Los coristas, en un mismo barco

Otro carnavalero en liza, que también repite experiencia, es el autor de coros Luis Rivero, encargado de “coordinar el trabajo previo de composición” y dirigir a los “intérpretes de los mejores coros”. Rivero recordó que esta iniciativa une a quienes normalmente compiten en el Falla. “El amor a Cádiz nos hace subirnos al mismo barco”, expresó.

Cerró el turno de intervenciones el alcalde de Cádiz, Bruno García, quien dio las gracias a los participantes “por tiraros sin red” y por implicarse “en una única producción hecha en Cádiz, por Cádiz y para Cádiz. Con mucho riesgo. La única manera de sacarlo adelante es con mucho amor”.

El edil avanzó que próximamente se presentará al completo la programación de Cádiz Romana, que “desde el primer espectáculo hasta la clausura tendrá un hilo conductor trabajado junto a la Universidad de Cádiz y con todo el rigor histórico posible”. Con cierto misterio, declaró que se está intentando recuperar para la ocasión un espacio de la ciudad ligado a la Gades romana.

También indicó que en 2026 se dedicará esta iniciativa a la relación de la ciudad con América y que en 2027, con motivo del 215 aniversario de la Constitución de 1812, el programa se dedicará a la promulgación de aquella Carta Magna y se hará en marzo, en torno al 19, en lugar de septiembre.

Un cartel de un premio Reina Sofía

El cartel del espectáculo de clausura es obra del joven artista gaditano José Carlos Naranjo (Villamartín, 1983), que ha ganado este año la 60ª edición Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, Dijo haberse inspirado en una estatua romana que puede verse en el Museo Provincial de la plaza de Mina y que fue encontrada “en 1905 por un buzo frente a las costas de Sancti Petri”.

En la obra puede atisbarse un dibujo del faro de Gades, del que Bruno García quiso adelantar que “estará muy presente” en el evento de clausura.