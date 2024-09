El alcalde defiende "el éxito" de Cádiz Fenicia y su "inversión en Cultura"

Cádiz/Están las cifras -más de 15.000 visitas a Entrecatedrales, más de 1.500 en el Yacimiento Gadir, 18.000 en el Mercado, más de 1.600 en las conferencias del Teatro del Títere, la multitud que acudió al espectáculo de La Fura dels Baus en La Caleta...-, pero sobre todo está el impacto, "el impacto cultural", el que se mide en las conversaciones y en la curiosidad que ha despertado cómo vivían los gadiritas, quiénes eran, quiénes somos, de dónde venimos. Con esa huella, incluso con los cuestionamientos y las preguntas que ha suscitado este programa, se quedan Bruno García y Maite González de este Cádiz Fenicia que ha sido "un éxito" porque "ha cumplido todos sus objetivos".

Así lo han expresado el alcalde de Cádiz y su concejala de Cultura durante el balance de esta primera materialización de la apuesta Orgullos@s de nuestra Historia con la que el Ayuntamiento celebra cuatro etapas gloriosas del pasado gaditano en los próximos cuatro años. Y sí, claro, se congratulan por el impacto económico -"la noche del sábado fue una de esas noches especialmente relevantes para la hostelería, según me trasladan los propios hosteleros", dice el primer edil- y por la cifra global de apoyo al festival -45.671 personas disfrutando de alguna de las actividades ofertadas, sin contar a los asistentes al pasacalles inaugural y al macroespectáculo del día 21 de septiembre, "quien estuvo, sabrá la de gente que había en La Caleta", se encomienda-, pero por encima de cualquier número conmemoran el haber puesto en el foco de los gaditanos ("me atrevería a decir que en un 90% este festival ha sido disfrutado por gente de Cádiz", baraja González) a la Historia, su historia.

Por eso ha habido agradecimientos en todas las direcciones -a la gente de Cádiz, a los artistas participantes, a los funcionarios, del alcalde a la edil, de la edil al alcalde...- y la promesa de "mejorar", porque "hay que mejorar aspectos, claro, y que la próxima edición (la dedicada a Gades) sea mejor que ésta, y la siguiente (el imperio del Orbe) que las dos anteriores y la última (Cádiz constitucional), mejor que todas las demás", se compromete Bruno García que ha asegurado que ya está en contacto con la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, para enmarcar acciones para los espacios que gestiona la Junta dedicados a la Cádiz romana. Porque, quizás, si algo se ha echado de menos en este Cádiz Fenicia es un mayor protagonismo de la joya arqueológica que custodia el Museo de Cádiz, los sarcófagos fenicios, sin olvidar ese otra gran ausencia que ha sido la Casa del Obispo, que ambos responsables públicos también han concordado recuperar.

De recuperación, de hecho, va uno de "los objetivos cumplidos". Poner en valor el Parque Genovés para actividades al aire libre (18.000 visitas al Mercado Fenicio en cuatro días en los que ha estado abierto) y reabrir (diría más bien que abrir por primera vez) Entrecatedrales como espacio visitable y con "una acogida extraordinaria" pues han sido 15.063 registros para los bajos de la estructura creada en tiempos por Alberto Campo Baeza y que guarda las dos reproducciones de los sarcófagos y restos de una tumba fenicia.

En este punto ha llegado la defensa de las críticas, que no han faltado, por parte de la oposición política. Ahí el alcalde ha tirado de una imagen vale más que mil palabras mostrando fotografías del espacio (muy descuidado y con las reproducciones ciertamente dañadas) tal y cómo lo recibieron. "Les animo a que vayan a verlo ahora...", ha arremetido García apuntándose también el tanto de que esta será uno de los beneficios permanentes de Cádiz Fenicia, pues Entrecatedrales quedará abierto más allá del Festival.

La pata científica -"con conferencias llenas en el Títere, documentales, con expertos, arqueólogos, profesores, ilustradores, las exposiciones..."- ha sido destacada por Maite González a la que no le importa confesar que temía la recepción del público en esta cara menos popular y más especializada de Cádiz Fenicia y que ha visto superada las expectativas con 8.650 personas en las actividades del Castillo de Santa Catalina ("las recreaciones han funcionado tan bien que estamos pensando en darle continuidad en otros momentos") y 1.605 en las ponencias del Títere. "Las rutas turísticas agotaron cupo prácticamente desde el primer día (200 personas en total), la yincana igual (400 participantes), la cena fenicia (250)...", ha enumerado la responsable de Cultura que se pregunta "¿cuántos niños y niñas habrán aprendido de nuestro pasado?" teniendo en cuenta que ha sido "muy importante" la participación "familiar" en todas estas actividades.

"No sé cuál es la vara de medir si la oposición se gastó 242.000 euros en los Premios Max"

Eventos que comenzaron el pasado 13 de septiembre con un pasacalles que desató no pocos comentarios negativos y del que la concejala se queda "con la simbología" y con "la participación" de 900 gaditanos que daban forma al canal de Ponce. Voluntarios que, al igual que los que participaron en el espectáculo de La Fura dels Baus el pasado sábado, "han puesto todo el cariño y toda la ilusión y se entregaron, se volcaron", les ha reconocido momentos antes de que el alcalde recordara que "la participación voluntaria" en montajes teatrales, también criticada por la oposición y por algunos sectores de la cultura gaditana, ha sido práctica habitual también en el anterior gobierno con montajes realizados en el Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) donde se contó con voluntarios como Atlas en 2020 o A veces creo que te veo, de Mariano Pensotti, en 2021. "¿Cuál es la vara de medir entonces?", se pregunta.

Vara de medir que Bruno García también quisiera conocer a nivel de las críticas que ha levantado el presupuesto de Cádiz Fenicia. Así, para esta programación que se ha desarrollado entre el 13 y el 22 de septiembre se ha invertido "unos 350.000 euros", vuelve a confirmar la edil Maite González que ya ofreció esta cifra en una entrevista previa con este periódico. Una cantidad que Adelante Izquierda Gaditana eleva "sin rigor ninguno" a cerca del millón de euros en esa intención "de soltar lo que sea y a ver si queda en la memoria de la gente", opina el primer edil, que también compara este presupuesto con otras inversiones realizadas por el anterior equipo de Gobierno.

Eso sí, el primer edil también contesta al PSOE que en esta misma jornada no sólo ha adelantado que pedirá el presupuesto de la programación al detalle sino que también acusa al equipo de Gobierno de no haber solicitado los permisos pertinentes a Delegación de Costas para la celebración del espectáculo Gadir, el resurgir de los fenicios en la playa. "Nosotros hemos informado a la Junta de Andalucía de la actividad, y hemos actuado bajo el amparo del Plan de Explotación de Playas por ser una instalación desmontable al igual que se hace para el Entierro de la Caballa, por lo tanto hemos informado y creemos que cumplimos con lo que hay que hacer", ha asegurado.

"Yo no sé exactamente cuál es la vara de medir de la oposición cuando critican la inversión en Cádiz Fenicia pero gastaron 242.000 euros en los primeros Max, en un acto cerrado, con invitación, donde probablemente la mitad de los asistentes eran de Cádiz y la otra mitad no. Yo fui, y me encantó, y creo que aunque sólo fuera para una tarde, fue una buena inversión. También lo fue el millón de euros, eso sí fue un millón de euros, que es lo que se acordó en Bermudas, literal, para un fin de semana SailGP, y es lo que está acordado y me parece muy bien. Pero lo que me llama atenicón es que cuando ellos hacen eso está bien, y cuando nosotros hacemos esa inversión de 350.00 euros para un festival de diez días, en abierto y para ciudadanía, les parece mal. Inversión en cultura, participativa, en Cádiz y para Cádiz, eso es lo que hemos hecho y, se pongan como se pongan, ha sido un éxito", ha concluido Bruno García.