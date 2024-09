El escenario del espectáculo de La Fura en la Caleta no tenía permiso de Costas, según el PSOE

El PSOE de Cádiz ha guardado prudencia en todos estos días ante el desarrollo de la programación del Cádiz Fenicia. Una prudencia que ha roto este lunes para hacer balance de la novedosa celebración, para poner sobre la mesa alguna denuncia de irregularidad y para avanzar que solicitará información exhaustiva de todos los expedientes, licitaciones y gastos que ha conllevado la primera edición de este 'Orgullos@s de nuestra Historia' que ha centrado la vida de la ciudad en los últimos días y que, como todo lo que sucede en Cádiz, no ha quedado exento de polémicas (en plural).

Ha denunciado el portavoz socialista, Óscar Torres, que el "gran escenario" que se instaló en la playa de la Caleta con motivo del espectáculo de La Fura dels Baus este pasado sábado "no contaba con el preceptivo informe de Costas para ser instalado". Informe que no se emitió por parte de la Demarcación de Costas, según aseguran los socialistas, "porque no recibió ninguna petición" por parte del Ayuntamiento de Cádiz. Trámite que sería preceptivo para poder levantar esa estructura sobre la arena.

También ha avanzado Torres que su grupo solicitará incorporar por la vía de urgencia una moción para el Pleno de este jueves reclamando "un informe detallado y pormenorizado de todos los contratos y gastos del Cádiz Fenicio, tanto del Ayuntamiento como de los organismos autónomos". En ese expediente, ha precisado el portavoz socialista que reclamarán los expedientes de contratación tramitados, las licitaciones desarrolladas, el total de horas extras que ha cubierto el funcionariado municipal, la publicidad, el despliegue de Onda Cádiz Televisión o los servicios extraordinarios de los servicios públicos. Todo ello "para que los gaditanos sepan hasta el último céntimo que se ha gastado en el Cádiz Fenicia".

Las dudas y críticas a la celebración

Partiendo de estas dos cuestiones de mayor gravedad, Óscar Torres ha hecho balance de este evento histórico señalando diversas críticas y lagunas que a juicio de su partido han quedado de manifiesto en estos días de celebración.

En primer lugar, "se nos anunció el año fenicio pero se ha quedado en 11 días fenicios", lamentando que el programa diseñado "no va a quedar en el tiempo". En segundo lugar, consideran en el PSOE que el Cádiz Fenicia ha tenido "una muy buena idea" que ha estado por encima del desarrollo, "que ha quedado bastante por debajo de la iniciativa". Habla también Torres de "improvisación" y de "falta de rigurosidad histórica en los exornos y espectáculos". "Parece que se ha pensado más en eso, en el espectáculo", ha añadido al respecto.

Otra crítica del PSOE va dirigida especialmente al espectáculo del sábado en La Caleta. "Nos dijeron que sería un estreno mundial, pero se puede ver en Youtube que en septiembre de 2022 en el Guadalquivir hizo La Fura un espectáculo prácticamente igual al de la Caleta; así que de primicia, más bien poquito", ha indicado el portavoz respecto al espectáculo Esfera Mundi que ejecutó la compañía catalana hace ahora dos años en Sevilla.

La "nula o escasa implicación del Ayuntamiento en la totalidad de la ciudad" a la hora de diseñar la programación es otra crítica lanzada por el PSOE, que ha echado en falta la celebración de actos en la zona de extramuros, "sabiendo que el Cádiz fenicio tiene su origen en el casco histórico". E igualmente, se ha echado en falta una mayor presencia de la Universidad en los actos, ya que "la UCA tiene uno de los departamentos de Historia fenicia más importantes".

El transporte ha fallado también durante la semana de eventos, según considera el PSOE, que habla de "caos" en el autobús urbano, con "colas interminables" que convirtieron "coger un autobús en una auténtica gymkana, y no la fenicia" en los momentos centrales de la celebración.

"¿Qué poso va a dejar en la ciudad el Cádiz Fenicia?", se ha preguntado también Torres, lamentando la ausencia de una programación específica que se hubiera diseñado para los centros escolares o sociales, porque "podía haberse aprovechado el curso dedicándoselo a los fenicios y realizando actividades".

Preguntas por responder

Por todo lo expuesto, el PSOE ha exigido "explicaciones detalladas y rigurosas" al alcalde de la ciudad, Bruno García, de "por qué no se ha contado con la UCA, con colectivos teatrales de la ciudad, con otras agrupaciones de Carnaval..."; o de por qué en el pasacalle inaugural del pasado día 13 "había más gente de Badajoz que de Cádiz"; o por qué se ha contratado los exornos a artistas de Valencia "con una excusa bastante burda que pretende engañar a la gente".

Y todo ello lo hace el PSOE "de forma constructiva, porque entendemos que el Ayuntamiento debe ser transparente y porque es el primer año y queremos que todos estos fallos no se cometan en 2025" con el Cádiz Romana. "Es una obligación fiscalizar y poner el acento en lo que es mejorable", ha defendido Torres, que desea al gobierno municipal que la celebración romana del próximo año "se haga con más tino, menos improvisación, más tiempo y se cuente más con la gente de Cádiz".