Las entrañas de Cádiz Fenicia

Cádiz/Por debajo de la imprescindible ilusión, existe un tipo de sensación muy concreta que recorre a todos los proyectos recién nacidos. Sea cual sea su vocación, su devoción o su duración. El vértigo –¿qué emoción sino?– es el compañero, no siempre deseable, de los pioneros. Por eso Maite González, la concejala que ha abrazado (e intuimos que hasta expandido) la idea de esta primera edición de Orgullos@s de nuestra Historia, confiesa que le “costó conciliar el sueño” en la noche de vísperas. Por eso, y aunque la responsable de Cultura deja muy bien claro que el programa que comenzó este viernes es idea del alcalde, de Bruno García, es a esta mujer que está convencida de que “siempre se puede ir más allá” a la que recurrimos para excavar en este Cádiz Fenicia y llegar hasta sus entrañas.

Porque es “complicado” y “trabajoso, muy trabajoso”, asegura, poner en pie una primera edición de algo “completamente nuevo” en el calendario de una ciudad con festivales y fiestas de largo rodaje y asentamiento. “Por eso el primer reto, todavía con la idea sobre papel, era de creérselo o no creérselo. Creer en el proyecto, tanto nosotros como los diferentes colectivos y personas a las que hemos acudido para que nos ayudaran. Y, en ese sentido, tengo que decir que poco a poco conseguimos esa implicación. Y yo no sé cómo saldrá, eso no lo puedo saber todavía, pero está hecho desde la intención de que Cádiz Fenicia llegue, llegue a la ciudadanía, y se quede, que deje algo, que deje orgullo por nuestra historia, como dice el programa, y huella en la ciudad”, desarrolla.

El comienzo, quizás, no ha sido del todo el deseado, con un pasacalles inaugural que parece que no ha encontrado el beneplácito del público. La edil, que no se esconde y contesta, tiene su propia opinión: “Ante todo, me gustaría agradecer a los gaditanos y gaditanas su participación masiva, tanto a los que formaron parte del desfile como al público que llenó las calles. El objetivo era conseguir un ambiente festivo en esa primera jornada y yo creo que se consiguió a pesar del viento de levante, que comenzó a soplar justo a la salida y que condicionó mucho el cortejo. De cualquier manera, tenemos toda una semana por delante en la que los gaditanos van a tener una programación con muchas actividades y que esperamos que las disfruten”.

Un conjunto de propuestas repartidas en diez días, y con un presupuesto que estima en “unos 350.000 euros", que nace con el objetivo de “ir más allá del lema de que Cádiz tiene más de 3.000 años y empezar de verdad a tomar conciencia de lo que eso significa”. “Cuando decimos estar Orgullos@s de nuestra Historia, sabemos que la gente en Cádiz lo está, que sabe y que le gusta la historia de su ciudad, pero lo que nosotros queremos, lo que quería el alcalde cuando propuso esta idea, es que eso sirva para ser muy conscientes que esa historia hay que cuidarla, hay que atenderla y que seguro que hay un montón de aspectos, de lugares y de detalles que, yo la primera, no conocíamos, en este caso de Cádiz Fenicia, y que vamos a conocer a través de las conferencias, de las exposiciones, de las recreaciones y hasta en las actividades más destinadas al ocio de esta cita”, resume poniendo en práctica, en realidad, una sentencia más remota que el tiempo: Sólo se cuida lo que se ama y sólo se ama lo que se conoce.

Una de las esculturas efímeras instaladas en la ciudad por Cádiz Fenicia. / Julio González

Y si de sapiencia se trata, a quien hay que acudir es a los expertos. Según Maite González eso se ha hecho a la hora de construir este Cádiz Fenicia. “Tenían que estar los historiadores, los arqueólogos, por supuesto, con ellos se ha contado, y también pues a cada paso nos hemos preguntado, ¿quién puede ayudarnos para materializar esta idea?”, dice en referencia a incluir las experiencias de realidad aumentada y realidad virtual (contando con una empresa de la provincia); la de crear un macroespectáculo que fuera bien impactante (“y en eso La Fura dels Baus tiene décadas de experiencia y lo que hacen –entendemos que manejar coreografías de grandes grupos y hacer volar a la gente– sólo lo saben hacer ellos”); o recuperar esa otra tradición de vestir a la ciudad con esculturas efímeras creadas para grandes eventos. Y aquí, a la concejala, le sale el espíritu Accame por los poros.

“Qué te voy a contar de Accame, mi padre –el artista Luis Gonzalo– adoraba a Accame, para él era un grande, yo y mi hermana hemos estado incontables veces de niña en su casa, en ese patio, jugando con su nieta Mariví... La obra de Accame es en lo que yo me he criado y, de hecho, quiero ver qué hay en el Ayuntamiento de cosas que él hubiera hecho para determinados momentos...”, baraja la edil que está decidida a que en los eventos que atañen a sus áreas, “aunque no sea Accame y no lo tengamos”, se siga esta fórmula de engalanar la ciudad que se ha recuperado con Cádiz Fenicia, cuya producción de esculturas efímeras piensa "conservar, yo no voy a tirar nada de esto". ¿Y para Carnaval, concejala? “Yo para lo mío, lo tengo claro, no voy a hablar por otras delegaciones, no me corresponde”, ríe.

Sí habla de la decisión de este año de encargar los trabajos tanto al talento local como a un artista foráneo. “Es que creemos que también es importante e interesante ver qué se hace en otros lugares, traerlo aquí y, además, dar la oportunidad para que entre profesionales crucen sinergias, por eso también hicimos esa conferencia conjunta entre nuestra gente de Artecar y el valenciano Alejandro Santaeulalia. Esta tierra siempre ha sido punto de recepción de talento y de arte, así hemos aprendido compartiendo experiencias”, defiende.

Compartir y participar, de hecho, son dos de las palabras que durante estos meses atrás más hemos escuchado en cada convocatoria de prensa sobre Cádiz Fenicia. Una participación que la concejala asegura que se ha conseguido tanto a nivel interno como externo, porque las entrañas de Cádiz Fenicia no son sólo las delegaciones de Cultura o de Turismo (con su mercado en el Parque Genovés y sus rutas) o Juventud (con las experiencias más tecnológicas). Las entrañas son los permisos de Urbanismo, la disposición de contratación para emitir pliegos, la predisposición de Personal, la colaboración de Policía Local, Mantenimiento Urbano, Protección Civil... Para cada una de ellas, y sus técnicos –destacando José Antonio Benavides en los discursos públicos de muchas empresas y colectivos que han colaborado con Cádiz Fenicia– tiene Maite González buenas palabras.

Para los ciudadanos que se apuntaron al pasacalles de marras, también, y para los 180 aspirantes que se presentaron a las audiciones para las coreografías de Eduardo Guerrero incluidas en el espectáculo de La Fura dels Baus, así como para todos los artistas y carnavaleros que se han sumado a ese Gadir, el resurgir de los fenicios.

Porque en las cotas más profundas de este festival están todos ellos. Eso sí, reconoce la servidora pública, en cierta manera Cádiz Fenicia comenzó a construirse desde el espectáculo de La Fura dels Baus. “Nos centramos mucho en eso al principio, hace meses porque veíamos que era lo más grande, fue lo primero que empezamos a trabajar, y luego ya fuimos, para adelante” .

La escultura efímera de la plaza Fragela en estos días de Cádiz Fenicia. / Julio González

Quizás por ello, con más margen –cosa que se promete mejorar “para próximas ediciones” donde ya se contará “con la experiencia de haber dado la vuelta al reloj y saber qué tiempos require cada asunto”, se sincera– también se hubiera alimentado más la colaboración con el Museo de Cádiz, la casa donde reposan los sarcófagos fenicios, la gran joya arqueológica de esta etapa, con permiso del Yacimiento Gadir. “También hay que tener en cuenta que cuando nosotros estábamos preparando el programa ellos estaban todavía sin directora. Pero, vamos, fueron ellos los que nos llamaron para sumarse con la Ruta que han organizado. Pero sí, para el año que viene ya se está trabajando para que esos espacios que gestiona la Junta de Andalucía, como el Teatro Romano, estén presentes en el festival”, avanza sobre la segunda edición que estará dedicada a la Cádiz romana, a Gades.

Pero no subamos más cotas por ahora en esta excavación en Orgullos@s de nuestra Historia, nos pide. Que Maite González se quiere quedar aquí en la profundidad de Gadir porque siempre será “la primera”. Con los momentos “muy buenos” que esperan que vendrán, “y los no tan buenos del proceso de ponerlo en pie” –como esas llamadas que tiene que hacer ella misma y nos cuenta a medias, como esos desvelos de que quepa tal grúa, de que “llegue bien el barco”, el precioso drakkar que vimos en la jornada inaugural (y que volveremos a ver en el espectáculo de La Fura) que ha alquilado al Ayuntamiento de Catoira al igual que lo hizo el director Alejandro Amenábar para su próxima película, El cautivo; como ese mirar “qué tiempo va dar” constantemente...–. Maite González es consciente de que “aunque vendrán ediciones muy bonitas dedicadas a Gades, al Emporio del Orbe y al Cádiz Consitucional” Gadir es el primer festival al que acompaña en su nacimiento, “y las primeras veces, son las primeras veces...”

“Te lo repito, no sé si saldrá como tenemos en nuestras cabezas, yo espero que sí, pero esos momentos de sentarnos con Carlus (Padrisa, el director de La Fura) en la playa de La Caleta hace meses imaginando cómo será el espectáculo, esas llamadas incluso a las tantas con técnicos, con artesanos, con el alcalde, este proyectar y ver cómo recuperar Entrecatedrales, que estamos locos con Entrecatedrales, y ese deseo de seguir... Es que este festival nos ha picado, como que nos ha dado impulso para decir que sí, que se pueden hacer las cosas, y entre ellas, tenemos la Casa del Obispo en la cabeza, que sé que os preocupa a todos... Todo eso, yo no lo voy a olvidar nunca”, cuenta creyendo, con fe, en que esto va a salir para adelante. Se puede ir más allá.