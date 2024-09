Más de 180 personas aspiran a participar en el espectáculo de La Fura dels Baus en Cádiz

Cádiz/“Yo esperaba que Cádiz fuera a responder, y así ha sido. Han acudido gente muy diversa y bastantes bailarines y bailaores con buen nivel”. Apenas terminar con el último grupo de la mañana, el bailaor y coreógrafo gaditano Eduardo Guerrero hace balance de la primera parte de la “exitosa” convocatoria que durante el día de ayer tuvo lugar en el Baluarte de la Candelaria. La Fura dels Baus, nada más y nada menos, buscaba bailarines para dos números concretos de Gadir, el resurgir de los fenicios, el “macroespectáculo” que, en coproducción con el Ayuntamiento de Cádiz, se podrá ver el 21 de septiembre en la playa de La Caleta dentro del Festival Cádiz Fenicia. Y la acogida de la prueba “no ha podido ser mejor”.

Así, entre las audiciones matutinas y, las que se esperan, vespertinas, por la prueba han pasado más de 180 personas “tanto de Cádiz como de la provincia” y de “diferentes edades” aunque “los jóvenes han abundado”, describe el artista encargado de coreografiar estas dos piezas, de conducir las audiciones públicas y en las que lo veremos bailar. “¡Claro que sí! Y muchas ganas que tengo”, asegura.

“El espectáculo es de La Fura con lo que yo estoy cribando con las directrices que me han dado ellos. Desde la compañía me contaron un poco cuál sería el alma de esas dos piezas y cuál es el resultado que buscan y luego me dieron carta blanca y libertad para crearlas. Pero, claro, yo para conseguir el resultado que ellos quieren pues busco personas que se ajusten a cierta coordinación, rítmica y compás. De todas formas, viendo lo visto esta mañana, creo que también vamos a poder sacar otro grupo para otras funciones diferentes que se van a dar en el espectáculo”, idea Guerrero que necesita “30 personas para una coreografía, 15 para la otra, y otras 15 que son las que digo que pueden encajarse en otros momentos de Gadir, el resurgir de los fenicios”, detalla.

Un montaje cuyo contenido poco ha trascendido pero ha comenzado a vislumbrarse en la prueba de los bailarines. “Hemos dividido a los aspirantes en grupos y primero hemos hecho un calentamiento, luego un poco de la coreografía en grupo, porque al fin y al cabe los dos números serán grupales, y después les he pedido que de forma voluntaria, algunos no lo han querido hacer, una improvisación de un minuto con un objeto concreto que me pedía desde La Fura, un palo”, cuenta.

Un palo que en el espectáculo serán “remos y lanzas” -quizás de dimensiones diferentes a las usuales- ya que en esta propuesta escénica en la playa de La Caleta se recreará tanto "el desembarco de los fenicios a Cádiz" como "una especie de lucha" y también un momento que tiene que ver con cómo los fenicios teñían las telas", adelanta Guerrero que el día 11 por la mañana ya comunicará a los aspirantes si han sido elegidos "para poder empezar a trabajar el mismo día por la tarde". "En esa reunión les daré más detalle de las coreografías, les explicaré qué es lo que van a tener que hacer, por si hay alguien que no esté dispuesto a subirse a un barco, a tirarse de él o a llenarse de fango o de pigmentos, y también les pediré un compromiso firme con los ensayos, que se desarrollarán conmigo hasta el día 17; luego ya vendrán los ensayos técnicos con todo el equipo y el ensayo general", desarrolla el bailaor y coreógrafo dando algunas pistas de lo que podrá ser este espectáculo que, no olvidemos, es de entrada libre y gratuita.