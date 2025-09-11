La Casa del Obispo de Cádiz reabrirá sus puertas de la mano de Gades Romana

El segundo capítulo del ciclo 'Orgullos@s de nuestra historia', que el Ayuntamiento de Cádiz dedica a la época romana de la ciudad, vendrá acompañado de la reapertura de la Casa del Obispo, el rico enclave arqueológico cerrado desde hace once años y que ha sido acondicionado para esta celebración y que acogerá una exposición que servirá de puente a las dos primeras ediciones de este ciclo histórico, de forma que mostrará cómo se produjo el paso de la Gadir fenicia a la Gades romana. La programación de estas jornadas, que se celebrarán del 19 al 28 de septiembre, se ha presentado esta mañana en el salón de plenos del consistorio gaditano. Espectáculos, desfiles, exposiciones y conferencias integran el grueso de un amplio conjunto de actividades.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha explicado que uno de los objetivos de este ciclo histórico es "ir recuperando espacios relacionados con cada época y que están cerrados". En este marco, por tanto, se encuadra la nueva apertura de puertas de un yacimiento arqueológico muy valioso en el que se pueden contemplar las distintas etapas históricas de la ciudad. La concejala de Cultura, Maite González, ha especificado que la reapertura de la Casa del Obispo vendrá acompañada de la restauración de algunos de los frescos del enclave arqueológico y de ilustraciones y carteles. Será el sábado 20 de septiembre cuando se abra la exposición que unirá el pasado fenicio y romano de la capital gaditana. La Casa del Obispo también será escenario de un libro sobre la historia romana de Cádiz que ha sido coordinado por el catedrático de la UCA Darío Bernal.

La amplísima programación diseñada para Gades Romana ha contado con la participación de distintas administraciones públicas que, como la UCA, también han estado presentes en esta presentación en el salón de plenos del Ayuntamiento, como la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y la Autoridad Portuaria. Además, se ha contado con la colaboración de la Fundación Cajasol y de la Caja Rural del Sur.

Esta recuperación de espacios con la Casa del Obispo es una de las tres bases sobre la que se asienta la celebración de Gades Romana. Las otras dos, en palabras del alcalde, serán la parte académica, de forma que todas las actividades o recreaciones que se harán estos días cuentan con el fundamento que otorgan la historia y la arqueología (además de contar con un ciclo de conferencias), y la programación de un conjunto de actividades con las que se pretende buscar la complicidad y la participación de la ciudadanía en un ciclo realizado "por Cádiz y para Cádiz".

Unas actividades en las que habrá, por ejemplo, una decena de exposiciones como la ya anunciada en la Casa del Obispo. Algunas de estas muestras irán abriéndose al público en los días precios a la celebración de Gades Romana, a partir del próximo lunes 15 de septiembre. Son los casos de una exposición de la Autoridad Portuaria y la Fundación Cajasol en la verja del muelle; otra en Canalejas organizada por Diario de Cádiz y que muestra cómo ha ido recogiendo este periódico las noticias acerca del pasado romano de Cádiz; una exposición en la sede de Cajasol sobre la presencia de todo lo relacionado con el imperio romano en la Semana Santa gaditana u otra muestra que la Junta instalará en la Casa Pinillos, el edificio adscrito al Museo Provincial de Cádiz que, actualmente, se encuentra parcialmente en obras realizadas por el Ministerio de Cultura. Habrá también exposiciones en Santa Catalina, Ancha 16 o el Baluarte de Orejón.

Pero la intención de los organizadores de Gades Romana es engalanar la ciudad con motivos alusivos a la época, igual que se hizo el año pasado con las figuras fenicias. Así, en la plaza de la Constitución, frente a Hacienda, se instalará una réplica de un faro romano de más de 13 metros de alto y en la plaza de San Antonio se montará una casa romana. También se decorará la Puerta de Tierra y las fuentes protagonizadas por personajes históricos como Balbo y Columela.

También serán importantes los espectáculos preparados para esta semana, con especial relevancia en la inauguración del ciclo, el viernes 19 en la plaza de San Juan de Dios, y del espectáculo de clausura, ya anunciado hace algunas fechas y que se celebrará ante la Puerta de Tierra el sábado 27 de este mes de septiembre. La obra de apertura será a las ocho de la tarde en San Juan de Dios y estará precedida por un desfile romano que partirá a las seis y media del Parque Genovés hasta llegar a la céntrica plaza del Ayuntamiento gaditano.

Estos espectáculos y la decoración especial en algunas partes de la ciudad contarán con protagonismo gaditano, en una larga lista de nombres y entidades a los que los responsables municipales agradecieron su implicación: artesanos, artistas, la Coral de la UCA (cuyo director ha compuesto el himno de las jornadas), la Mesa del Teatro de Cádiz, el Ballet Joven de Cádiz y la compañía de danza El Garaje, entre otros grupos y asociaciones.

Gades Romana incluirá también distintas recreaciones históricas, rutas sobre las huellas romanas de la capital, visitas guiadas, un completo ciclo de conferencias en el Teatro del Títere, ponencias sobre gastronomía romana, una cena temática y solidaria (en beneficio de la Asociación de Reyes Magos) en el castillo de Santa Catalina y una gymkhana para los más pequeños en la plaza de Mina, donde también se hará una actividad para dibujar e ilustrar Gades.