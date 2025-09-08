Nuevo retraso en las obras del Museo de Cádiz

Las obras que se están ejecutando actualmente en el Museo Provincial de Cádiz no finalizarán este mes. Así lo ha desvelado hoy, a preguntas de la prensa, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, que se ha mostrado comprensiva con el nuevo retraso de estos trabajos que realiza el Ministerio de Cultura y que iban a estar finalizadas en el presente mes de septiembre, según el compromiso adquirido personalmente por el ministro Ernest Urtasun en su visita a Cádiz del pasado mes de febrero. "Muchas veces es inevitable que las obras se retrasen", ha explicado del Pozo, que confía en que acaben a finales del próximo mes de octubre.

Estas obras en el edificio de la plaza de Mina están destinadas a corregir los desperfectos de los trabajos realizados en las dos monteras del centro expositivo durante una primera actuación, iniciada en junio de 2023 y que se prologaron más de la cuenta con un resultado final negativa, pues los fallos en la reparación de las monteras (la grande del patio central y la más pequeña de la sala de la estatuaria romana) obligaron a realizar esta segunda intervención.

Cabe recordar que la propia consejera de Cultura reclamó por carta al Ministerio de Cultura, entre otras cuestiones relacionadas con el Museo Provincial, el fin de las obras de las monteras del centro, dado que había comprometida para el mes de septiembre una exposición temporal en el patio del edificio. El anuncio de esta reclamación se hizo un día antes de que visitara Cádiz el propio ministro de Cultura. Fue el 28 de febrero: Urtasun participó en un acto por el Día de Andalucía, visitó el Museo de Cádiz e, incluso, acudió aquella noche al Gran Teatro Falla para seguir en directo la final del Concurso de Agrupaciones.

Fue en aquella visita cuando se comprometió ante los medios de comunicación en que las obras de reparación de las monteras del museo, tras el fiasco de la primera intervención, iba a estar concluida en septiembre, tal y como le había reclamado por carta la consejera. Sin embargo, el nuevo retraso se empezó vislumbrar a principios de agosto, cuando se supo que la licitación de estas nuevas obras se realizó en febrero, pero que no se resolvió hasta el 30 de julio.

Patricia del Pozo se ha mostrado esta mañana comprensiva con este retraso, que en el mejor de los casos será de poco más de un mes, y ha destacado la "buena conexión" con el Ministerio de Cultura. "Se ha retraso un poco, y espero que puedan estar listas para finales de octubre aproximadamente. Lamento que las obras se retrasen, pero muchas veces es inevitable. Lo importante es que están en marcha y que se van a realizar", ha explicado la consejera andaluza.