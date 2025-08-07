Comienzan (por segunda vez) las esperadas obras en el Museo de Cádiz

Cuando en el mes de febrero el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visitó la ciudad adquirió el compromiso no sólo de retomar (finalizar, entiende el Gobierno de España) la intervención de las dos monteras que coronan el Museo de Cádiz, sino de tenerla lista este verano. Unas obras que comenzaron en junio de 2023 y que deberían haber estado terminadas en septiembre de ese mismo año. Unas obras a la que no les han faltado fechas de finalización, ni incumplimientos. Unas obras que se han retomado/empezado estos días con el desmontaje de la montera principal, que tendrá que ser sustituida, no reparada, y que luchan contra el reloj.

Y es que, en esta ocasión, un hito depende de la finalización de los trabajos en los lucernarios del museo de titularidad estatal y gestión autonómica. Así, la celebración de Cádiz Romana, la segunda edición del programa municipal Orgullos@s de Nuestra Historia que tiene lugar del 19 al 28 de septiembre, cuenta con una gran exposición sobre Gades que, se espera, acoja el Museo de Cádiz. Un Museo con la sala de Bellas Artes de la primera planta y una sala principal de exposiciones en la planta baja clausuradas por los trabajos en la gran montera.

Además, cuando culmine la labor en esta infraestructura, le tocará el turno a la montera pequeña, la que sobrevuela la sala estatuaria romana que preside la escultura de Trajano, con lo que se presupone que esta zona, actualmente visitable, también se cerrará al público durante los trabajos.

Así, aunque la visión en la plaza de Mina de la enorme grúa que se afana en desmontar con sumo cuidado los cristales de la estructura principal es una buena noticia, a nadie se le escapa que el calendario aprieta, máxime teniendo como precedente los tiempos del desmontaje y montaje anterior que, además, no obtuvieron el resultado deseado. Y que el comienzo de esta nueva obra tampoco ha sido fácil.

Lo cierto es que el Ministerio, a través de la empresa estatal Tragsa, sacó la licitación -rotulada como Suministro y montaje de lucernario fijo formado por carpintería de aluminio extruido y acristalamiento en la obra de restauración de monteras, mejora de accesibilidad del museo de Cadiz- el pasado 2 de febrero con un presupuesto de 486.946,90 euros, que con impuestos se ponía en 589.205,75 euros, y un plazo de ejecución de 4 meses.

El 17 de marzo la empresa mejor clasificada, Guerreli Construcciones y Contratas, ganó el contrato por una oferta de 393.248,09 euros, sin embargo, se le requirió ciertas precisiones en la documentación presentada cuya subsanación no fue satisfactoria para Tragsa que, ya el 15 de abril, anuncia la adjudicación del contrato a la segunda mejor oferta, los 402.655,66 euros de Covesa 2020 Proyectos y Servicios.

La nueva firma tampoco cuenta con la documentación requerida por Tragsa por lo que, finalmente, y nos ponemos en finales de mayo de 2025, cuando la tercera mejor oferta, la de la cordobesa Grupo Mariano Luque S. L., se hace definitivamente con el contrato por valor de 479.642,7 euros, que con impuestos ascendían a 580.367,67 euros.

Pero el erial no termina aquí. Cuando se revisa el estado de la montera principal, se detecta que el estado de deterioro de las lamas existentes es tal que hace inviable su reutilización, por lo que es imprescindible un incremento de presupuesto que desde Tragsa se le ha concedido a la empresa modificando el contrato que se tuvo que volver a firmar el pasado 30 de julio. Esta modificación supone un incremento del 7,89% respecto al contrato original, así, definitivamente, la obra en las monteras se ha adjudicado por 517.492,70 euros, que con los impuestos correspondientes supone 626.166,17 euros.

"Es necesario que las obras finalicen en agosto"

Recordemos y precisemos. Las obras de reparación de las dos monteras se iniciaron en junio de 2023 motivando el cierre de la sala de la estatuaria romana y de la sección de Bellas Artes, además de dejar sin uso el patio central del Museo de la plaza de Mina, el espacio habitual para las exposiciones temporales. En abril de 2024, desde el Museo de Cádiz se decidió reabrir la estatuaria romana al haber acabado la instalación de la montera más pequeña, la que, como hemos dicho, cubre esta sala. Pero poco después, se detectaron desperfectos en las obras que incluso provocaban filtraciones de agua. Entonces, desde el Ministerio de Cultura se aseguró que la sala se había abierto a las visitas sin que los trabajos hubieran terminado. Eso fue en junio de 2024.

Con todo, la vida siguió igual en el Museo de Cádiz. La sala estatuaria abierta y la sala de Bellas Artes cerrada, y tres meses después, en octubre de 2024, fue la propia consejera de Cultura, Patricia del Pozo, la que dijo que las obras, haciendo hincapié en que dependían del Ministerio y no de la Junta, estarían listas ese mismo mes, aunque sin que esto supusiera la reapertura de la sala de Bellas Artes, afectada también por la falta de personal del Museo gaditano.

Ni un movimiento más se produjo en la casa de los sarcófagos fenicios hasta que el 27 de febrero de 2025, un día antes de la visita de Urtasun a Cádiz, Del Pozo reclamó públicamente al Ministerio de Cultura las inversiones pendientes en el Museo de Cádiz y la conclusión de los trabajos en las monteras. "La intervención en las monteras que está realizando el Ministerio a través de Tragsa ha sufrido muchos problemas técnicos, pero es necesario que las obras finalicen antes de agosto, pues, de lo contrario, se pondría en peligro el montaje y apertura de la exposición temporal prevista para septiembre", alertaba entonces la consejera.

En estas fechas, como reconoció la propia Del Pozo, el Ministerio ya había licitado la nueva intervención y se estaba a la espera de resolver el procedimiento que, como hemos explicado, se ha extendido más de lo esperado.