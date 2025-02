El ministro de Cultura y su querencia natural por 'Los calaítas'

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, apuesta por 'Los calaítas' y lo hace, entre otras razones, por una querencia casi natural: el hecho de que la chirigota parodie con acierto la figura del humorista Eugenio, barcelonés como él. La afirmación del ministro, que realiza ahora mismo una visita institucional a Cádiz que acabará esta noche en la Gran Final del Teatro Falla, confirma también el alcance mediático nacional de una agrupación que, pese a cantar sentada, ha caído de pie en el concurso manteniendo el equilibrio hasta el final.

La 'confesión' del ministro se ha producido tras su comparecencia ante los medios de comunicación de esta mañana en Cádiz, después de participar en el acto municipal e institucional del Día de Andalucía en la Casa de Iberoamérica. Urtasun, que esta noche estará en el Falla, ha avalado la candidatura del Carnaval de Cádiz como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, aunque ha matizado que la decisión "no depende" de su departamento, y ha asegurado que sigue el Carnaval de Cádiz desde hace algunos años. Después, fuera de micrófonos, ha reconocido esa querencia por 'Los calaítas': "Eugenio era de mi tierra". Si Urtasun los quiere ver en directo esta noche, ya sabe que tendrá que esperar al segundo bloque de la final.

"El Carnaval de Cádiz es una auténtica joya de la cultura de nuestro país que debemos defender como un auténtico patrimonio del conjunto de todo el país. Es una expresión cultural extraordinaria, donde se junta la ironía, el humor con la música, y donde el pueblo de Cádiz sale masivamente a celebrar un grandísimo evento cultural. En cada copla, en cada comparsa, en cada chirigota, el pueblo se expresa con toda su verdad, con toda su crítica social. Va a ser un auténtico orgullo poder estar esta noche en el Teatro Falla, en la gran final. La verdad es que me hace especial ilusión, porque personalmente he seguido durante muchos años el Carnaval y también porque creo que, como ministro de Cultura, mi lugar es estar en esta final apoyando el Carnaval de Cádiz como una de las grandes expresiones culturales de nuestro país", ha dicho el ministro.

Preguntado por la candidatura de la fiesta gaditana a ser considerada por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Ernest Urtasun ha expresado su apoyo: "Creo que el Carnaval de Cádiz, como he dicho, es patrimonio de todos los españoles. Esta declaración es un procedimiento en el que el Ministerio de Cultura apoya la elaboración del expediente, lo hemos hecho, lo conocemos, y a partir de aquí es el Consejo que constituyen el conjunto de las comunidades autónomas el que toma la decisión de elevar la candidatura a la Unesco. Por lo tanto, no me corresponde a mí, sino a las comunidades autónomas, decidir. Conozco el expediente y creo que como grandísimo patrimonio cultural del país quen es, se trata de una candidatura que tiene todo el sentido".