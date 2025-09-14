Se buscan participantes para una gran yincana romana en Cádiz: 'Ludi Gaditani'

La Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz ha abierto el plazo de inscripciones para la yincana ‘Ludi Gaditani’, una de las actividades que se enmarcan dentro de la segunda edición de ‘Cádiz, Orgullos@s de nuestra historia’ con la celebración de ‘Cádiz Romana’.

Los participantes, que participarán en grupo, con un máximo de 75 grupos por día, tendrán que resolver diversas pruebas, cuestiones y enigmas relacionados con la cultura, costumbres y peculiaridades de la Gades Romana.

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha indicado que “con esta actividad se quiere conseguir, a través de juegos y pruebas de carácter lúdico, poner en valor la historia de Cádiz, contribuyendo a realizar una labor de divulgación entre toda la ciudadanía y, especialmente, entre la juventud”.

“En ambas jornadas, quienes participen en la yincana podrán conocer de forma divertida la historia de Cádiz, participando activamente en escenas cotidianas y acontecimientos históricos de esa época que encontrarán distribuidas en lugares emblemáticos del centro histórico de la ciudad”, ha añadido.

Inscripciones

Las personas que estén interesadas en participar deberán formar grupos de cuatro integrantes y formalizar su inscripción a través de la web de la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz.

El plazo de inscripción se cerrará el martes 23 de septiembre a las 14:00 horas o en el momento que se completen los 75 grupos que como máximo pueden participar por día.

Asimismo, los equipos que participen el primer día, podrán repetir en la segunda yincana siempre y cuando existan plazas libres.

Se contemplan dos categorías diferenciadas a las que se pueden apuntar. La categoría A será para edades comprendidas entre 14 y 40 años, ambos incluidos. Y en la categoría B, al menos dos de sus componentes deberán ser mayores de 35 años o menores de 14 años.

La concentración de los equipos se realizará, una hora antes del inicio de la actividad, en la Plaza de Mina, delante de la entrada del Museo Provincial, donde se procederá a la entrega de documentación, camisetas y dorsales identificativos, que deberán lucir durante todo el desarrollo de la yincana. Al finalizar, todos los grupos deberán acudir al mismo punto de salida donde se les validarán las pruebas.

Premios

Se establecerán distintos premios por categorías y día. Los grupos que ganen la primera yincana no podrán ser premiados en la segunda.

En cada categoría, el primer premio será de 300 euros; el segundo, de 200 euros; y el tercero, de 100 euros.

El resultado y los ganadores no se sabrán el mismo día que finalice la yincana; y la organización hará pública la puntuación el 30 de septiembre.

Por su parte, la entrega de premios está prevista posteriormente en un acto que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz.

La empresa encargada de la ambientación y desarrollo de esta actividad es ‘De Ida y Vuelta’.

Para las inscripciones: https://juventud.cadiz.es/eventos/yincana-ludi-gaditani-2025/?occurrence=2025-09-12